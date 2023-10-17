İzmir'de komşusunun 6 ve 7 yaşındaki 2 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan A.A. (23), toplamda 37,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezalarda herhangi bir indirim uygulanmadı.

DHA'nın haberine göre olay, 2019 yılında meydana geldi. İddiaya göre; A.A., o dönem komşusunun 6 ve 7 yaşındaki 2 erkek çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

Mağdur çocuklar, durumu annelerine anlattı. Çocukların annesi, A.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Mağdur çocuklar, Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) kendilerine yapılan istismarı anlattı. İddianamede, A.A.'nın mağdur çocukların evine gidip, birçok kez cinsel istismarda bulunduğu ve 'Birine söylerseniz sizi keserim" diyerek tehdit ettiği belirtildi.

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"İFTİRA ATTILAR" SAVUNMASI

Savcı, A.A.'nın 'zincirleme olarak çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'zincirleme olarak cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Dosya, İzmir 23'üncü Ağır Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanık A.A. yargılama süresince kendisine iftira atıldığını savundu. Yargılama neticesinde A.A., iki kardeşe 'cinsel istismar' suçundan toplam 37,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık ayrıca 'tehdit' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.

İSTİNAF CEZAYI BOZDU

Yerel mahkemenin kararı, taraf avukatlarınca istinafa taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Ceza Dairesi, 'tehdit'ten verilen cezayı onadı, 'cinsel istismar'dan verilen cezayı usulde eksiklikler olduğu gerekçesiyle bozdu. Dosya, yeniden İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.