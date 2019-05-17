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İki kişinin öldüğü feci kaza kamerada!

İHA

Adana'da iki kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Hafif ticari araca çarpmamak için küçük bir manevra yapan ve hızla giden motosiklet kaldırıma çarptıktan sonra üzerindeki iki kişiyle birlikte metrelerce havaya fırladı

feci motosiklet kazası

Adana'nın Yüreğir ilçesi D-400 Karayolu Asri Mezarlığı kavşağında 14 Mayıs günü, M.B. yönetimindeki hafif ticari araç D-400 karayolu kenarında kaldırımdan yola inip karşıya geçmek istedi. Bu sırada Ömer Kaya (30) ve Nurullah Kaya'nın (25) bulunduğu motosiklet D-400 karayolundan Ceyhan istikametine doğru yola çıktı.

 

Motosiklet Asri Mezarlık kavşağına geldiği sırada hafif ticari araca çarpmamak için manevra yapınca araca hafif şekilde vurup önce kaldırıma daha sonrada yön levhasına çarptı.

METRELERCE HAVAYA FIRLADILAR

İHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle havaya uçan motosiklette bulunan iki kişi metrelerce yükseğe uçup yere düştü. Düşmenin etkisiyle iki arkadaş ağır yaralandı. Bu anlar ise Asri Mezarlığın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İKİ YARALI DA CAN VERMİŞTİ

Yaralılar hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan sürücü M.B. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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