İki kız kardeşin trajikomik yüzleşmesi

Yapımcılığı Aksel Bonfil ile Begüm Ertuğrul tarafından üstlenilen, hikâyesi Önem Günal’a ait olan, Anıl Can Beydilli’nin yazıp yönettiği 'Ballı Süt' tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Prömiyerini 28 Şubat’ta Fişekhane Ana Sahne’de yapacak olan oyun, iniş - çıkışlı aile bağlarını, geçmişin izlerini ve iki kardeşin dönüşen ilişkisini ele alıyor.

.png

Tülin Özen ile Nilperi Şahinkaya’nın ilk kez bir tiyatro projesinde birlikte sahneye çıktığı yapım, birbirine mesafeli iki kız kardeşin trajikomik yüzleşmesini 'Ballı Süt’' tadında sahneye taşıyacak.

İKİ KIZ KARDEŞİN HİKÂYESİ

Babaanneleri tarafından büyütülen iki kız kardeş, yıllar içinde birbirlerinden uzaklaşır. 'Ballı Süt', bu uzaklığın ardından gelen karşılaşmaları ve geçmişle yeniden kurulan ilişkiyi anlatıyor. Oyun, farklı zaman ve mekânlarda geçen sahneleriyle kardeşliğin nasıl değiştiğine ve dönüştüğüne odaklanıyor.

Derya ve Asiye’nin hikâyesi güçlü kalmak, yalnızlaşmak ve birlikte iyileşmenin mümkün olup olmadığı sorusu etrafında ilerliyor. Acı ile mizahın bir arada olduğu oyun, iki kardeşin yüzleşmesini samimi bir dille anlatıyor.