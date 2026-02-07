Habertürk
        Haberler Magazin İki kız kardeşin trajikomik yüzleşmesi

        İki kız kardeşin trajikomik yüzleşmesi

        'Ballı Süt' tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Tülin Özen ile Nilperi Şahinkaya'nın ilk kez bir tiyatro projesinde birlikte sahneye çıktığı yapım, birbirine mesafeli iki kız kardeşin trajikomik yüzleşmesini 'Ballı Süt'' tadında sahneye taşıyacak

        Giriş: 07.02.2026 - 18:34 Güncelleme: 07.02.2026 - 18:34
        İki kız kardeşin trajikomik yüzleşmesi
        Yapımcılığı Aksel Bonfil ile Begüm Ertuğrul tarafından üstlenilen, hikâyesi Önem Günal’a ait olan, Anıl Can Beydilli’nin yazıp yönettiği 'Ballı Süt' tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Prömiyerini 28 Şubat’ta Fişekhane Ana Sahne’de yapacak olan oyun, iniş - çıkışlı aile bağlarını, geçmişin izlerini ve iki kardeşin dönüşen ilişkisini ele alıyor.

        Tülin Özen ile Nilperi Şahinkaya’nın ilk kez bir tiyatro projesinde birlikte sahneye çıktığı yapım, birbirine mesafeli iki kız kardeşin trajikomik yüzleşmesini 'Ballı Süt’' tadında sahneye taşıyacak.

        İKİ KIZ KARDEŞİN HİKÂYESİ

        Babaanneleri tarafından büyütülen iki kız kardeş, yıllar içinde birbirlerinden uzaklaşır. 'Ballı Süt', bu uzaklığın ardından gelen karşılaşmaları ve geçmişle yeniden kurulan ilişkiyi anlatıyor. Oyun, farklı zaman ve mekânlarda geçen sahneleriyle kardeşliğin nasıl değiştiğine ve dönüştüğüne odaklanıyor.

        Derya ve Asiye’nin hikâyesi güçlü kalmak, yalnızlaşmak ve birlikte iyileşmenin mümkün olup olmadığı sorusu etrafında ilerliyor. Acı ile mizahın bir arada olduğu oyun, iki kardeşin yüzleşmesini samimi bir dille anlatıyor.

        Tülin Özen oyunun merkezindeki çatışmayı şöyle anlattı; "Size yüklenilen hayatla, sizin karar verdiğiniz hayat arasında seçim yaptığınızı düşünürken, geçen zamanı, kurduğunuz ilişkileri ve sonuçta en çok, sizi gerçekten tanıyan insanlara duyduğunuz ihtiyacı anlatıyor bence..."

        Nilperi Şahinkaya ise ‘Asiye’ karakterini şu sözlerle ifade etti; "Asiye, ismi gibi asi ve kendi hayallerinin peşinden gitmek isteyen birinden, yıllar içinde bambaşka bir kadına dönüşüyor. Bu dönüşüm ablasıyla aralarındaki bağı etkileyecektir…"

