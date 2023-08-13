İki polis fırında işçi kılığına girerek 5 kişiyi öldüren seri katili yakaladı! Fırında un torbasını taşıyan iki işçinin kıyafeti beyaza bürünmüştü. Yorucu bir gün geçirdikleri belli oluyordu. Kısa bir süre sonra un taşıyan iki işçi, fırına gelen iri yapılı bir kişinin üzerine atıldı. İki katlı fırında herkesin şok yaşadığı olayda iki işçiden çıkan 'polisiz' sesi Hollywood filmlerine taş çıkartacak bir seri katilin yakalanma öyküsüne uzanacaktı. Fırında işçi kılığına giren Gayrettepe'nin iki efsane polisi, aylardır aranan bir seri katili yakalamıştı. 5 ayda 5 kişiyi öldüren ve 4 gasp olayını gerçekleştiren seri katil Durmuş Anuçin nasıl yakalandı? Olayın bilinmeyen detaylarını emekli polis memuru Haydar Toprakçıoğlu Habertürk'e anlattı. Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberi…

Türkiye 2002 yılında spor alanında çok önemli bir başarı elde etti. Güney Kore ve Japonya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Güney Kore’yi 3-2 yenen Türkiye dünya üçüncüsü oldu. 29 Haziran’da yaşanan bu galibiyet tüm Türkiye’yi sevince boğdu. Ülke olarak bu sevinç yaşanırken, 2 gün sonra Ümraniye’de yaşanan silahlı çatışma, bir seri katilin avını başlatacak adım olacaktı.

ERKEK CESEDİ BULUNDU

Ümraniye’de yaşanan silahlı çatışmadan sonra şüpheliler kayıplara karıştı. Kim oldukları tespit edilemeyen şüphelilerle ilgili çalışma başlatıldı. 11 Eylül günü gelen bir ihbar Cinayet Masası ekiplerini harekete geçirdi. Gelen ihbara göre Şile yolu üzerinde ıssız bir arazide bir erkek cesedi bulunmuştu. Polisin çalışma sistemine göre o gün C bölgesi olarak adlandırılan o bölgeye bakan iki kişilik bir ekip haber merkezi tarafından olay yerine yönlendirildi. Olay yerine doğru yol alan iki kişilik cinayet uzmanlarından biri eski özel harekat polisi Hasan Avcı, diğeri yakın koruma tekniğini iyi bilen Haydar Toprakçıoğlu’ydu. Olay yerine varan cinayet uzmanları, kimliği belirsiz bir erkek cesedi ile karşılaştı. Kafasına sıkılmış bir kurşunla öldürülmüştü.

“İKİ KİŞİ GELİP VURDU” DEDİ Cinayetin birkaç günlük olduğunu fark eden polis hemen kayıp başvurularını inceledi. O gün nasıl çalıştıklarını anlatan emekli polis memuru Haydar Toprakçıoğlu, “Hasan abi şefimdi. Hemen kayıp başvurularını inceledik. Öldürülen kişinin kimliğini tespit ettik. Kısa bir çalışmamızda bu kişinin o bölgeye bir kadınla geldiğini tespit ettik ve kadını bulduk. Kadın öldürülen kişiyle para karşılığında ilişkiye girmek için buraya geldiğini, ancak daha sonra olay yerine gelen iki kişi tarafından öldürüldüğünü anlattı" dedi.

4 GÜN SONRA ÇİFTE CİNAYET Cinayetle ilgili çalışmalarına başladıklarını anlatan Toprakçıoğlu, bu kez 4 gün sonra bir ihbar daha geldiğini belirterek “Maltepe’de Büyükbakkalköy piknik alanında cinayet ihbarı geldi. Olay yerine hızla gittik. Olay yerinde biri kadın iki kişi öldürülmüştü. Tabi önce kimliklerini tespit ettik ve ilk baktığımız detaylardan biri de nasıl öldürüldükleri oluyor. Baktık bu iki kişi kafalarına sıkılmış şekilde öldürülmüştü. Bu yöntem bize tanıdık geldi" şeklinde konuştu. REKLAM ŞÜPHELİ AZILI TEHLİKELİ ÇIKTI Bölgelerinde 4 gün içinde birbirine benzer 3 cinayet olayı gerçekleşmişti. Cinayet uzmanları Hasan Avcı ile Haydar Toprakçıoğlu, bu benzer cinayetleri mercek altına aldı. Olay yerinde elde edilen kovan ve çekirdek balistik incelemeye gönderildi. Ayrıca görgü tanıklarından şüphelinin eşkal bilgileri ve şüphelinin robot resmi çizildi. Birkaç gün sonra ortaya çıkan balistik raporu, polisin karşısında tehlikeli bir kişinin varlığını ortaya koyuyordu. 3 cinayet de aynı silahtan çıkmıştı. Üstelik o silahın izleri 2 Temmuz’da yaşanan silahlı çatışmaya kadar uzandı. Bu çatışmada da kullanılan bir silah, cinayet silahıydı. Polisi karşısında gördüğü anda bile ateş açabilecek tehlikeli bir katil vardı.

Emekli polis memuru Haydar Toprakçıoğlu CİNAYETLER DEVAM ETTİ Av başlatılmıştı. Ancak katil zanlısı hiç iz bırakmıyordu. Tecrübeli olduğu belliydi. Kasım ayında C bölgesi yine iki cinayetle sarsıldı. 10 Kasım’da Maltepe’de otoyol kenarında Soner Kayabaş’ın cesedi bulundu. 21 Kasım’da ise Ümraniye’de bir müteahhit silahla öldürülüp içerisinde 5 milyon dolar olan çantası gasp edildi. Kurbanların birbiriyle bağlantılarının olmadığını anlatan Toprakçıoğlu, “Öldürülen son iki kişinin de birbirleriyle ya da diğer öldürülenlerle bağlantısı yoktu. Husumetli olduğu kimseler de yoktu. Zaten cinayetin en zor yanlarından biri de husumetleri olmayan ve birbirini tanımayan kişilerin öldürülmeleridir. Hepsini araştırıyoruz bir ipucu bulmak için” dedi. REKLAM GASP OLAYLARI BAŞLADI Benzer 5 cinayetin ardından ilginç gasp olayları yaşanmaya başladı. 23 Kasım günü cinayetten önce işlenen bir ticari taksi gaspının dikkatlerini çektiğini anlatan Toprakçıoğlu “Akşam 22 sıralarında yaşanan cinayetten saatler öncesi o bölgede bir ticari taksinin gasp edildiğini öğrendik. Taksiciye de şüphelinin eşkalini çizdirdik. Gaspı gerçekleştiren bizim aradığımız katil zanlısıydı. Hem katil hem de gaspçıydı” ifadesini kullandı.

Emekli polis memuru Hasan Avcı SAHTE KİMLİK OYUNU Yaşanan gasp olaylarında elde edilen bilgilerden yola çıkan cinayet uzmanları bir kimliğe ulaştı. Kimliğe göre şüpheli B. Ç. adlı sabıkalı hırsızdı. Polis bu ismi bulduğunda şaşırdı. Eşkal olarak çok benzemese de andırıyordu. Ve bu kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin olayla ilgisinin olmadığı ortaya çıktı. Gaspçı, sabıkalı bu kişinin kimliğini kullanmıştı. Cinayet uzmanları katilin bu kimlik oyunundan yola çıkarak önemli bir iz buldu. Cinayet uzmanı emekli polis memuru Toprakçıoğlu “Bu şüphelinin bizim verdiğimiz eşkal tarifine önemli katkısı oldu. Bu kişinin Durmuş olabileceğini söyledi. Eşkal bilgileri ona benziyor dedi. Biz bu Durmuş kim baktık ve azılı suç makinası olduğunu gördük” dedi. REKLAM İNANILMAZ TAKİP Bu bilgiden sonra inanılmaz bir çalışma içine girdiklerini belirten Toprakçıoğlu, şunları kaydetti: “Önce yaşanan 5 cinayet ve gasp olayını mercek altına aldık. Baktık biri hariç hepsi Ümraniye ve Maltepe civarında gerçekleşmişti. Katil zanlısı bu çemberin dışına pek çıkmıyordu. Tespit ettiğimiz şüphelinin ismini araştırmaya başladık. Bu kişinin kendini çok iyi sakladığını fark ettik. Bağlantılarını iyi gizleyen ve nerede olduğuna dair hiç iz bırakmayan bir katille karşı karşıyaydık.”