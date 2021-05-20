Moskova-Washington hattından pozitif mesaj! 0:00 / 0:00

Reuters

Perşembe günü yapılan açıklamada iki ülkenin arasındaki görüşmelerin ciddi farklılıklara rağmen pozitif olduğu bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üçüncü bir ülkede gerçekleşecek olası zirvesi öncesi olumlu mesaj görüntüsü verildi. İki liderin olası zirvesinin haziran ayında olacağı öngörülüyor.

Reuters'ın aktardığı haberde, Blinken'ın gazetecilere açıklamalar yaptığı aktarıldı. Yaptığı konuşmada Blinken, "Farklılıklarımızın bir sır olmadığını, ABD'nin Rusya'nın saldırgan eylemlerine tepki vereceğini'' söyledi. İki ülkenin liderleri birlikte çalıştığı takdirde dünyanın daha güvenli olacağını'' ifade etti.

Blinken, Biden'ın "Rusya ile öngörülebilir, istikrarlı bir ilişki" istediğini söyledi ve iki ülkenin koronavirüs salgınıyla ve iklim değişikliğiyle mücadele, İran ve Kuzey Kore'nin nükleer programlarıyla başa çıkma ve Afganistan'daki çatışmada birlikte çalışabileceğini söyledi.

ABD-RUSYA İZLANDA GÖRÜŞMESİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Arktika'da hukuksuz hak iddialarında bulunduğunu söyleyerek Rusya'nın Arktika'daki faaliyetlerinden endişeli olduğunu dile getirdi.

Blinken, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te İzlanda Dışişleri Bakanı ile ortak brifing yapmış. Rusya'nın Kuzey Deniz'de uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine dikkat çekmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın bu bölgedeki faaliyetlerinin tamamen meşru ve yasal olduğunu söylemişti.

Anadolu Ajansı, Arktika'da 90 milyar varil petrol, 48 trilyon metre küp doğalgaz ve 44 milyar varil doğalgaz sıvısı tespit edildiğini aktarmıştı.