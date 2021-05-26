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HaberlerGündem3. Sayfaİki yaşındaki çocuğa maganda kurşunu! - Haberler
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Adana'da silahla başından vurulan 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Adana'da korkunç bir olay meydana geldi. Kentte 2 yaşındaki bir çocuk misafir olarak bulunduğu evde sokaktan tabancayla ateş açılması sonucu başından vuruldu

İki yaşındaki çocuğa maganda kurşunu! - Haberler
İki yaşındaki çocuğa maganda kurşunu!
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AA

Sağlık sorunları bulunan Reşit Ü, eşi Rojin ve 3 çocuklarıyla birlikte tedavi olmak amacıyla 3 gün önce Şırnak'tan Adana'ya gelerek 19 Mayıs Mahallesi'ndeki yakınlarının yanında kalmaya başladı.

AA'nın haberine göre, aile üyelerinin evde bulundukları sırada sokaktan iki kişi tabancayla ateş açarak bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra baba Reşit Ü, dışarıya bakmak için balkona yöneldiği sırada 2 yaşındaki kızı Vildan'ı yerde başından vurulmuş halde buldu.

Yaralı çocuk, çevredekilerin yardımıyla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan çocuk, daha sonra 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, iki kişi olduklarını belirlediği zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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