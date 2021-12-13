İkilem'den 'Bu Saatten Sonra'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Müzik
ABONE OL

İkilem'den 'Bu Saatten Sonra'

Müzisyen grup İkilem, yeni single'ı 'Bu Saatten Sonra'yı müzikseverlerle buluşturdu. Çalışmanın sözü ve müziği Harun Furkan Çelik imzalı çalışmanın düzenlemesi ise İkilem yani Uğur Ateş ve Serhat Karan'a ait

İkilem'den 'Bu Saatten Sonra'
İkilem'den 'Bu Saatten Sonra'
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İkilem, 'Bir Sebebi Var' ve 'Kaybolurum Gülüşünde' isimli şarkılarının ardından yeni single'ı 'Bu Saatten Sonra'yı dinleyicileriyle buluşturdu.

Çalışmanın sözü ve müziği Harun Furkan Çelik imzalı çalışmanın düzenlemesi ise İkilem yani Uğur Ateş ve Serhat Karan'a ait. Şarkının mix & mastering'i Kadir Süzgün, kapak fotoğrafı Emre Varışlı, tasarımı ise Eray Kiray imzası taşıyor. Müzik grubunun video klip yönetmenliğini ise İlker Savaşkurt, üstlendi.

Geçmişte yaşadığımız kalp kırıklıklarının zaman içinde bizi ne kadar değiştirdiğini ve tecrübelerimizin bizleri daha olgun insanlara dönüştürdüğünü anlatan yeni şarkının akustik ve elektrik gitarında Murat Çorak, basgitarında Onur Kamer yer aldı.

İkilem'in yeni sinle'ı 'Bu Satten Sonra' tüm dijital platformlarda yerini aldı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ersay Üner: Aleyna Tilki ile yurt dışı projemiz var
MÜZİK "Aleyna ile yurt dışı projemiz var"
Ebru Yaşar'ın "İçime Ata Ata" rekoru!
MÜZİK 'İçime Ata Ata', rekor kırdı!
Gökcan Sanlıman'dan 'Loş Bir Sokakta'
MÜZİK Gökcan Sanlıman'dan 'Loş Bir Sokakta'
'Doğa İçin Çal 12' yayında
MÜZİK Doğa İçin Çal 12 - "Deniz Üstü Köpürür" projesi ...
Özgün'den 'Mümkansız' denemeler!
MÜZİK Sette talihsiz kaza
Aslı Hünel'den 'Sade ve Sakin'
MÜZİK Aslı Hünel'den 'Sade ve Sakin'
İlia Özkan: Çok şanslıyım
MÜZİK "Çok şanslıyım"
Kalben, 'Kaybolmuş' için kamera karşısına geçti
MÜZİK 'Kaybolmuş' için kamera karşısına geçti
Aslı Sivri: Kendimi çok güçlü hissettim
MÜZİK "Kendimi çok güçlü hissettim"
Oğuzhan Koç yeni şarkısı 'Aşkın Mevsimi' ile liste başında
MÜZİK Oğuzhan Koç liste başında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.