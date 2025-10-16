Habertürk
        Buray, 'Deli Kız' ile kalplere dokunan hikâyesini, şimdi ikinci bölümüyle sürdürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 19:59 Güncelleme: 16.10.2025 - 19:59
        İkinci bölümüyle sürdürüyor
        17 Ekim’de Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanacak 'Kaçsana Bana (Deli Kız Part II)', ilk görüşte aşkla başlayan bir hikâyenin derinleştiği, duyguların yoğunlaştığı, çekimin giderek arttığı bir aşk öyküsü…

        Sözleri; Gözde Ançel, bestesi; Buray ve Gözde Ançel imzası taşıyan ve dinleyiciyi aşkın karmaşık sokaklarında dolaşmaya çağıran şarkı için Buray; “Deli Kız şarkısıyla başladı aslında serüvenimiz... İlk görüşte aşk! Evinin yakınlarında ama hayatının uzağında biri... Yıllardır tanıyor gibi, ama adını bile bilmiyor... "Komşu kızı aşkı" derler ya benzer bir hikaye. Ansız karşılaşmalar, hayaller, ortak zaman dilimlerinde buluşamama, araya giren başka engeller, bazen gizli kaçamaklar ve büyüdükçe büyüyen, imkansıza yaklaşan bir aşk… Biz bu şarkıyı Gözde Ançel ile senaryo yazar gibi ele aldık. Bu nedenle "Kaçsana Bana"yı dizimizin ikinci bölümü olarak düşünebilirsiniz" dedi.

        #BURAY
