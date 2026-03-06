İkinci ara tatil tarihi: Lise, ortaokul, ilkokullarda ikinci dönem ara tatili ne zaman başlayacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi devam ederken öğrenciler ve veliler, yaklaşan ara tatilin tarihlerini araştırmaya başladı. Özellikle Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ikinci ara tatilin, Ramazan Bayramı ile aynı döneme denk gelip gelmediği merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte ikinci dönem ara tatili tarihi netlik kazandı. Peki, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ikinci ara tatil ne zaman başlayacak, öğrenciler hangi tarihte yeniden ders başı yapacak? İşte detaylar…
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler 16 Mart 2026’da ara tatile girecek ve bir haftalık molanın ardından 20 Mart 2026 Cuma günü tatil sona erecek.
İKİNCİ ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?
Okullarda öğrenciler, 13 Mart Cuma günü derslerin sona ermesiyle birlikte ara tatile çıkacak. Bir haftalık tatilin ardından öğrenciler 23 Mart 2026 Pazartesi günü yeniden sınıflarına dönerek ikinci dönem eğitimine kaldığı yerden devam edecek. Böylece hafta sonlarının da eklenmesiyle birlikte ara tatil süresi toplamda 9 gün olacak.
İKİNCİ ARA TATİL RAMAZAN BAYRAMI İLE BİRLEŞECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre ikinci dönemin ara tatili 16–20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Aynı döneme denk gelen Ramazan Bayramı ise 20–22 Mart 2026 tarihlerinde idrak edilecek. Bu nedenle ara tatil ile bayram günleri takvimde fiilen birleşmiş olacak.
Ancak şu ana kadar tatilin uzatıldığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak ve öğrenciler yaz tatiline girecek.