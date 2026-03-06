İKİNCİ ARA TATİL RAMAZAN BAYRAMI İLE BİRLEŞECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre ikinci dönemin ara tatili 16–20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Aynı döneme denk gelen Ramazan Bayramı ise 20–22 Mart 2026 tarihlerinde idrak edilecek. Bu nedenle ara tatil ile bayram günleri takvimde fiilen birleşmiş olacak.

Ancak şu ana kadar tatilin uzatıldığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.