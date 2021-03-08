İkinci el araçta 'normalleşme' umudu! 0:00 / 0:00

2020'yi rekorlar ile kapatan ikinci el araç pazarı, 2021'e ise durgun başladı. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) verilerine göre, 2020 yılında Türkiye'de 9.2 milyon motorlu kara taşıtının devri yapıldı. Bu rakam 2019'da 8.7 milyon adet seviyesindeyken, 2018'de 7.7 milyon adet, 2017'de 7.5 milyon adet ve 2016'da ise 6.7 milyon adet olarak gerçekleşmişti.

Her ne kadar 2020'de son 5 yılın rekoru kırılsa bile, ikinci el araç pazarında son aylarda yaşanan durgunluk fiyatlarda kendisini gösterdi. Sektör temsilcileri, son aylarda talebin sıfır araçlara kaydığını belirterek, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 20'ye yakın fiyat düşüşleri yaşandığını belirtiyor.

Fakat, pandemi nedeniyle aylardır devam eden kısıtlamalarda kademeli normalleşmeye dönülmesi ise sektörde umutları yeniden yeşertti. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda, ikinci el araç pazarının nabzını sektör firmalarının üst düzey yöneticileri ile tuttuk. Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan ikinci el araç firmalarının temsilcileri, önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini aktardı.

Önümüzdeki aylarda satışların yükseleceğini kaydeden ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, talebin yeniden artacağını söyledi.

Yalçın "1 Ocak 2020’de 100 bin TL olan bir otomobil, 15 Kasım 2020’ye gelindiğinde 185 bin TL’ye çıktı. Bu tarihten Mart 2021’e kadar olan süreçte ise fiyatlar ortalama yüzde 20 geriledi. Bunun en büyük sebebi talebin azalması. Bu noktada, havaların ısınması, pandemi kısıtlamalarının gevşemesi, aşılamanın artması ve tatil planlarının başlaması nedeniyle ikinci elde talebin yeniden yükselişe geçmesini bekliyoruz" dedi.

Sıfır araç pazarıyla ilgili olarak da öngörülerini paylaşan Yalçın, "Tedarik sorununun ortadan kalkması Ocak ve Şubat ayında otomotiv satışlarının oldukça yüksek seyretmesini sağladı. Diğer yandan, sürücülerin araç alma iştahı halen devam ediyor. Pandeminin getirdiği bireysel mobilite ihtiyacı bu yönde devam ediyor. Bugünden yarına baktığımız zaman, geçen sene 770 bin adet bandında kapanan pazarın yüzde 10-15 yükseleceğini öngörüyoruz. 2021 yılında iç pazarın 850 bin adetlerde kapanmasını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

'MART'TA YÜZDE 40 ARTIŞ BEKLİYORUZ'

Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş ise, ikinci el araç satışlarında Mart ayında hareketliliğin artacağını belirtti.

Karakaş, "İkinci el araç pazarı, içinde bulunduğumuz Mart ayında, yaz aylarının yaklaşması, kısıtlamaların gevşetilmesi, fiyatların anlaşılabilir seviyelerde dengelenmesiyle beraber geçtiğimiz aya göre nispeten yüzde 30-40 daha hareketli geçecektir. Fiyatlar hali hazırda dip yapmış durumda ve çok fazla panik satış var. Yakın gelecekte, araç fiyatlarında radikal bir değişiklik olacağını öngörmüyoruz, bunun için ilk önce uygun fiyatlı araç stokunun eritilmesi gerekiyor. Şu anda yaklaşık 600 bin satılık, 100 bin de acil satılık araç var" diye konuştu.

Otomerkezi.net verilerine göre, bazı otomobillerin ikinci el fiyatlarındaki son 1 yıllık değişim şu şekilde;

Marka Model Model Tip Aralık 2020 Satış Fiyatı (TL) Model Yılı Mart 2021 Ayı Satış Fiyatı (TL) PEUGEOT 301 1.6 BLUEHDİ ACTIVE 123.950,00 2018 118.750,00 RENAULT CLIO 1.5 DCI JOY 130.950,00 2017 119.500,00 RENAULT CLIO 1.5 DCI SPORT TOURER JOY 140.900,00 2018 128.500,00 FORD Focus 1.5 TDCI TREND X POWERSHIFT 166.500,00 2016 156.750,00 VOLKSWAGEN Polo 1.4 TDI BMT COMFORTLINE DSG 170.900,00 2017 163.750,00 FORD Focus 1.5 TDCI TITANIUM POWERSHIFT 225.000,00 2017 181.750,00 AUDI A3 1.5 TFSI COD DYNAMIC S-TRONIC 336.000,00 2020 316.000,00

'STOK YÜKÜ DEVAM EDİYOR'

DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan'da, ikinci el otomobil pazarında özellikle Kasım 2020 itibarıyla başlayan durgunluğun devam ettiğini ve 2021 yılının ilk iki ayında hem alıcı hem satıcı kanadında daha kontrollü bir pazar oluştuğunu söyledi.

Gündoğan, "Pandemi dolayısıyla alınan tedbirlerin bölgesel olarak hafifletilmiş olması kısa vadede pozitif etki yaratacaktır. İçinde bulunduğumuz dönem koşulları gereği fiyatların üzerinde direkt etkisi olan birçok belirsizlik söz konusu. Şu an pazarda, durgun geçen son 3.5 ayın yarattığı stok yükü devam ediyor. Dolayısı ile olası bir talep artışı ile en azından Mart ayı içerisinde fiyatlarda yukarı yönlü bir hareket olacağını öngörmüyoruz. Ancak talep artışına paralel, yeni araç bulunabilirliğinde bir sorun oluşur veya kurlarda yukarı yönlü hareket devam ederse bu tür gelişmelerin fiyatlara yansıması söz konusu olabilir" dedi.

İkinci el araç pazarındaki gelişmeleri ele aldığımız yazı dizisi, bu araçların satışlarına getirilmesi öngörülen vergi konusu ile yarın devam edecek.