İkinci el araçta 'güvenli ödeme sistemi'

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, 1 Mayıs 2024 tarihinde ise Resmi Gazete’de yayımlanarak zorunlu hale gelen ikinci el araç satışlarında güvenli ödeme sistemine ilişkin açıklamada bulundu.

Erkoç, Ticaret Bakanlığı tarafından araç satışlarında ‘güvenli ödeme sistemi’ olarak adlandırılan bir elektronik sistem kullanımının hayata geçirildiğini kaydederek, "2020 yılında kullanıma açılan bu sistem 1 Mayıs 2024 tarihinde zorunlu hale getirildi. Türkiye Noterler Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı desteğiyle oluşturulan güvenli ödeme sistemi, sadece yetki belgesi olan esnafın araç satışları için düzenlenmiş olup, devlete vergi ödemeden, herhangi bir yeri adres göstermeden, ayak üstü al-sat yaparak mağduriyetlere de sebebiyet veren kayıt dışı ticaretle uğraşan kişileri kapsamamaktadır" dedi.

MASFED'in tüketicilerin ve yetkili motorlu araç satıcısı esnafının haklarının korunması, güvenli bir ortamda alışveriş yapılmasının sağlanması için bu sistemin zorunlu hale getirilmesini desteklediğini belirten Erkoç, "Ancak sadece Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş motorlu araç satıcılarının ticaretini kapsayan bu uygulama, kayıt dışılığın önünü açacak, motorlu araç satıcılarının ise cezalandırıldığı bir uygulama olacaktır" ifadelerini kullandı.

'NOTERLERDE SORUNLAR YAŞANIYOR'

Uygulamanın eksik noktaları bulunduğunu vurgulayan Aydın Erkoç, "Türkiye genelindeki il dernek başkanlarımızdan da edindiğimiz bilgiler doğrultusunda şu an noterlerde de sorunlar yaşanıyor. Beyan bedeli ile sisteme yatırılan tutar farklı olduğunda işlem yapılamıyor. Yani müşteri, 1 gün önce kaparo verdiyse, beyanla sisteme girilen tutar farklı olduğu için satış yapılamıyor. Aynı şekilde takas durumunda yine bir para alışverişi olmadığı için işlem gerçekleşemiyor" dedi.