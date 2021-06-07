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Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç piyasasındaki güncel duruma yönelik açıklamalarda bulundu.

Her sene bayram öncesi dönemde piyasada bir hareketlilik yaşandığını, ancak bu yıl kısıtlamaların da etkisiyle vatandaşların taleplerini ertelediğini söyleyen Erkoç, "İkinci el otomobil pazarı Mart ayıyla birlikte üst üste 6’ncı ayını düşüşle geçirdi. 2020 yılının ilk dört ayında 1 milyon 973 bin 977 adet olan ikinci el pazarı 2021’in ilk dört ayını 1 milyon 469 bin 785 adetle kapattı. Yani pazarda toplamda yüzde 25 oranında bir daralma yaşandı" diye konuştu.

Erkoç, Mart ayıyla birlikte pazarda daralmanın azaldığını, Nisan ayında ise baz etkisiyle büyüme trendine girdiğini ifade etti. EBS Danışmanlık verilerine göre 2020 yılının Nisan ayında 231 bin 977 adet olarak gerçekleşen pazarın, 2021’in aynı ayında yüzde 74.74 artışla 405 bin 351 adet olarak gerçekleştiğini belirten Erkoç, "Ancak Nisan sonu itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ve belirsizlikler sebebiyle vatandaşlar ihtiyaçlarını ve taleplerini ertelemek durumunda kaldılar. Şimdi kademeli olarak kısıtlamaların sona ermesi ve yaz mevsiminin de gelişiyle piyasanın hareketleneceğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Dünya genelinde araç üretiminde yaşanan çip krizinin kısa ve orta vadede sıfır araç üretim ve tedariğini sekteye uğratacağının da altını çizen Erkoç, "Bu durumda ikinci el otomobile talebin artacağını öngörüyoruz. Bu veriler ışığında, Haziran ayından itibaren piyasanın hareketleneceğini ve bu hareketliliğin de yıl boyu süreceğini söyleyebiliriz" dedi.

Erkoç, 2021 yılın ilk 4 ayında Türkiye’de sıfır otomobil satışlarının rekor kırdığını, ancak vatandaşın alım gücünü görmek için ikinci el otomobil satışlarına bakmak gerektiğini hatırlatarak, ilk çeyrekte Türkiye’de satılan ikinci el otomobillerin yüzde 84’ünün 5 yaş ve üzeri, yüzde 57’sinin ise 10 yaş ve üzeri yani eski araçlardan oluştuğunu belirtti. Döviz kurunun dalgalı seyrinin ve yüksek faiz oranlarının da piyasayı olumsuz etkilediğine dikkat çeken Erkoç, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini, bu sayede ticaretin hız kazanacağını ifade etti.