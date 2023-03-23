Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu

Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen markalar ve modeller belli oldu. Indicata'nın ikinci el online pazar raporuna göre, Volkswagen (VW) en çok tercih edilen marka olurken, model bazında binekte en çok Egea, hafif ticaride ise Doblo satıldı

İkinci elde en çok satılan markalar belli oldu
AA

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay 126 bin 43 adet (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti.

Satışlar, bir önceki yılın şubat ayına göre yüzde 10 artış gösterdi.

İkinci el online pazarda şubatta en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 16 bin 736 ile VW oldu. VW'yi, 16 bin 24 adetle Renault ve 15 bin 769 adetle Fiat takip etti.

Indicata'nın ikinci el online pazar raporuna göre, satış sıralamasında 11 bin 816 adetle Ford, 6 bin 631adetle Opel, 6 bin 523 adetle BMW, 6 bin 156 adetle Peugeot, 5 bin 970 adetle Hyundai, 5 bin 664 adetle Mercedes Benz ve 4 bin 585 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

Geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 76'sını söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi.

YERLİ MODELLER İLK SIRADA

İkinci el online binek araç pazarında şubatta toplam 101 bin 921 satış gerçekleşti. Fiat Egea, 5 bin 71 adetle geçen ayın en çok tercih edilen modeli oldu.

Egea'yı, 4 bin 778 adetle Renault Clio, 4 bin 422 satışla VW Passat, 4 bin 346 adetle Renault Megane, 3 bin 44 adetle Ford Focus, 2 bin 826 adetle Opel Astra, 2 bin 820 adetle Toyota Corolla, 2 bin 346 adetle VW Golf, 2 bin 247 adetle BMW 3 Serisi ve 2 bin 220 adetle BMW 5 Serisi takip etti.

Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 33,5'ini oluşturdu.

TİCARİDE BURSALI MODEL İPİ GÖĞÜSLEDİ

Online pazarda geçen ay 24 bin 122 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Fiat Doblo, 3 bin 404 adetle yine ayın en çok tercih edilen modeli oldu

Fiat Fiorino 3 bin 51 adetle ikinci ve Ford Transit/Tourneo Courier de 2 bin 890 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Bu modelleri, 1.747 satışla VW Cady, 1.615 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 1.484 satışla VW Transporter, 1.116 satışla Renault Kangoo, 967 adetle Peugeot Partner, 755 adetle Ford Transit ve 747 adetle Citroen Berlingo izledi.

Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 74'ünü oluşturdu.

Türkiye pazarı satış hızı, şubatta ortalama 43 gün olurken, en hızlı satılan marka 29 günle Fiat oldu. En yavaş satılan marka ise 62 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mercedes-Benz'de yolsuzluk şoku
OTOMOBİL Mercedes-Benz'de yolsuzluk şoku
Opel'in yeni modeli 130 milyon euroluk yatırımla üretilecek
OTOMOBİL Yeni modeli 130 milyon euro tutacak
SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023 | ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları ne kadar oldu? Engelli ÖTV indirim hesaplama!
OTOMOBİL ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları!
Elektrikli araçları robot yardımı ile edecek
OTOMOBİL Elektrikli araçları robot ile şarj edecek
İkinci el online oto pazarında satışlar şubatta yüzde 10 arttı 
OTOMOBİL İkinci el araç satışları arttı
Ford Avrupa'da ürettiği ilk elektrikli modelini tanıttı
OTOMOBİL Ford VW temelli SUV modelini tanıttı
Çinli Chery'nin 3 SUV modeli Türkiye'de satışa çıktı
OTOMOBİL Chery'nin Türkiye fiyatları açıklandı
AB'de otomobil satışları şubatta arttı
OTOMOBİL AB'de otomobil satışları şubatta arttı
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Şubat'ta azaldı
OTOMOBİL Trafiğe çıkan taşıt sayısı azaldı
Chery'nin fiyatı 'kaskodan' ortaya çıktı! Chery otomobil fiyatı ne kadar? - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Chery'nin fiyatı 'kaskodan' ortaya çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.