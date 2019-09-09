Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

İkinci Mona Lisa için yasal süreç başladı

HABERTURK.COM

Ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa'sının inanılmaz şekilde benzeri üzerinde hak sahipliği iddiası, tablo üzerinde yasal süreç ve soruşturma başlattı.

Isleworth Mona Lisa

 

Koyu renk düz saçları ve aldatıcı gülümsemesi ile "Isleworth Mona Lisa" olarak adlandırılan tablo Louvre Müzesi'nde sergilenen Leonarda da Vinci'nin bildiğimiz Mona Lisa'sı ile inanılmaz benzerlikler taşıyor.

Bazı uzmanlara göre, iki tablo arasındaki benzerliklerden dolayı tablonun Louvre'da sergilenen Mona Lisa'nın bir kopyası olduğunu söylerken bazı sanat tarihçileri Isleworth Mona Lisa'nın Mona Lisa'nın Leonardo da Vinci tarafından çizilen daha önceki ve tamamlanmamış bir versiyonu olduğunu düşünüyor.

Yıllardır süren tartışmanın merkezinde olan tablo, şu an yeni bir tartışmanın daha merkezinde: tablonun sahipliği üzerine yaşanan yasal savaş. 2017 yılında rekor bir fiyata satılan ve hala tablonun Leonardo da Vinci'ye ait olup olmadığı üzerine sıcak tartışmaların yaşandığı Salvator Mundi tablosu gibi Isleworth Mona Lisa için de aynı durum söz konusu.

"Earlier Mona Lisa" olarak bilinen ve tartışmaların odak noktası olan tablo, yaklaşık 50 yıldır İsviçre'de bir banka kasasında saklanıyordu. 2008 yılında gizli bir konsorsiyum ile birlikte tablo genel olarak Singapur ve Şangay olmak üzere birçok galeride sanatseverlerle buluştu.

Geçtiğimiz Haziran ayında, İtalya'da Florence's Palazzo Bastogi'de sergilendi. Tablo, 21. yüzyılda ilk defa Avrupa'da halka açık bir şekilde sergilendi. Serginin sonlarına doğru, bilinmeyen bir kişi tablonun dörtte biri üzerinde hak iddia etti. 

Tablo üzerinde hak iddia eden kişinin avukatı Giovanni Battista Protti, müvekkilinin tablonun %25'ini tablonun eski sahibinden satın aldığını kanıtlayacak tarihi belgelerin ailesinde olduğunu ve tablonun eski sahibinin ölümünden sonra tablonun %25'lik paydası için mirasçı olduğunu belirtiyor. Tablonun %25'i üzerinde hak iddia eden kişi, tablonun tekrar İsviçre'de bir banka kasasına kapatılmasından dolayı endişe duyduğunu söyledi. Hak iddia eden kişinin avukatı, tablo üzerindeki sahip olma iddiası hala soruşturulurken tablonun kaçırılma ihtimaline karşı mahkemenin tabloya el koymasını istedi.

Avukat Protti'ye göre tablonun sahiplerinin kimlikleri belirsizliğini korurken, Mona Lisa Foundation isimli Zürih merkezli organizasyon, tablonun tarihi üzerine bir araştırma başlattı. Tablonun sahiplerinden ayrı ve uzak tutulduğunu ileri sürerlerken tablo üzerinde %25'lik hak iddia eden ailenin iddialarının asılsız olduğunu söyledi. 

SORULARIN YÜZYILI

Kimliği belli olmayan ailenin tablo üzerindeki hak iddiası üzerine tablonun renkli tarihinin sayfaları aralandı. Tablonun ilk yıllarına ait bilgilerde büyük bilgi kayıpları var. Fakat sanat tarihçileri, 20'nci yüzyılın başlarında tablonun hikayesinin gizemini bulmayı başardılar. Tablo bir sanatçı ve koleksiyoner olan Hugh Blaker tarafından bulundu.

Hugh Blaker İngiltere'de kırsal alanda bir evde bulduğu tabloyu Londra Isleworth'taki stüdyosuna taşıdı ve tablonun adı Isleworth olarak kaldı. Sanatçı Blaker, tablonun Leonardo da Vinci'nin Louvre'da sergilenen Mona Lisa tablosunun eski bir versiyonu olduğuna ikna oldu. Blaker'ın üvey babası John Eyre, aynı tablonun birden çok versiyonunu yapan Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sının eski bir versiyonu olduğunu iddia ettiği bir araştırma yazısı yayımladı.

Sanatçı Blaker'ın ölümünden sonra, tablo koleksiyoner Henry F. Pulitzer'a satıldı. Blaker ve üvey babası Eyre gibi, Pulitzer'da tablonun Leonardo da Vinci'ye ait olduğunu düşünüyordu. Koleksiyoner böyle düşünmekle kalmayıp 1966 yılında "Where is Mona Lisa?" adlı bir kitap yayınladı. Kitapta Blaker'ın ölümünden sonra satın aldığı tablonun aslında Leonardo da Vinci'nin çizmiş olduğu Giocondo'nun tek portresi olduğunu tartıştı.

Pulitzer 1975 yılında tabloyu İsviçre'ye bir depoya taşıdı ve Pulitzer'ın ölümünden dört yıl sonra da tablo Pulitzer'ın partneri Elizabeth Meyer'a miras kaldı. Elizabeth Meyer 2008 yılında vefat ettikten sonra, "Isleworth Mona Lisa" uluslararası bir konsortiyum tarafından sahiplenildi. "Mona Lisa Foundation" isimli organizasyon da aynı sene "Isleworth Mona Lisa" tablosunun gerçeklerini araştırmak üzere kuruldu.

Fakat avukat Protti, Elizabeth Meyer'in tablonun dörtte üçüne sahip olduğunu ve geri kalan dörtte birine ise müvekkilinin sahip olduğunu ileri sürüyor. Protti, 1964 yılında Pulitzer Galerisi'nin tablonun %25'ini Portekiz merkezli porselen üreticisi bir fabrikatör olan Leland Gilbert'a sattı. 1964 yılında anlaşma sonucunda Leland Gilbert 4 bin Euro, bugünün parasıyla 80 bin ve 98 bin Euro, karşılığında tablonun %25'ine sahip oldu. Avukat Protti, müvekkilinin Gilbert'ın varisi olduğunu ve Gilbert öldüğü için de doğal olarak tablonun %25'inde hakları olduğunu savunuyor.

Tablonun sahipleri adına konuşmadığını belirten Mona Lisa Foundation'ın avukatı Marco Parducci, Protti ve müvekkilinin ellerinde bir kanıt olmadığını söylüyor. Mahkemeye verilen kanıtın Pulitzer'ın varislerinin tablonun tek ve doğru sahipleri olduğunu belirtiyor.

YASAL TARTIŞMA

Tıpkı Isleworth Mona Lisa gibi Leonardo da Vinci'nin başka bir eseri "Salvator Mundi" de bulunduğunda bir sürü tartışmaya yol açmış ve Leonardo da Vinci'ye ait olup olmadığı üzerine birçok araştırma yapılmıştı. Hakkındaki bu spekülasyonlar tablonun ününü karartmamıştı. Hatta belki de hakkında spekülasyonlar sayesinde şu ana kadar satılan en pahalı tablo ünvanına sahip oldu.

Bu durum Isleworth Mona Lisa için de geçerli olabilir. %25'i üzerinde hak iddia eden ailenin avukatı Protti, ailenin gelecekte böyle bir hedefi olmadığını ve tek isteklerinin tablonun bir banka kasasına hapsedilmesini önleyerek halka açık alanlarda sergilenmesi olduğunu ileri sürüyor.

Protti, "Tablonun değeri sadece sahip olan aileye ait değil, bu tablo aynı zamanda tüm insanlık için büyük bir değer taşıyor." diye sözlerine devam etti. Mona Lisa Foundation'a göre, ailenin tablo üzerindeki ilgisi sadece bundan ibaret değil. Mona Lisa Foundation genel sekreteri Joel Foldman, "Ölümünden yaklaşık 500 sene sonra bile kendisi hakkında konuşmamızı sağlayan Leonardo da Vinci'nin çizdiği bir eserin tıpkı "Salvator Mundi" gibi büyük meblağlara satılabilecek olması aileyi etkileyen asıl etken." diyor.

TABLONUN ORİJİNALLİĞİ

Leonardo da Vinci'nin bir diğer spekülatif eseri Salvator Mundi gibi "Isleworth Mona Lisa" da büyük tartışmaların ve araştırmaların ilgi odağı. Tablo çok uzun yıllar bir depoda kaldıktan sonra, bazı uzmanlar tarafından eserin kimin tarafından yapılmış olabileceğine dair incelemeler başladı.

Mona Lisa Foundation, Blaker and Eyre zamanından bu yana tablo ile ilgili birçok araştırma yapmış. Daha çok Isleworth ve Louvre arasındaki farklılıklara yönelen Mona Lisa Foundation, Louvre Mona Lisa'sının eşsiz bir kompozisyona , arka plana ve Giocondo'nun oturuş açısına sahip olduğunu söylüyor. Fakat Mona Lisa Foundation'a göre, Isleworth Mona Lisa tablosunu çizen her kim ise Leonardo'nun Mona Lisa'sını kopyalamak gibi bir amacının olmadığını düşünüyor.  

2015 yılında Conservation Science in Cultural Heritage adlı dergi, yayınladığı bir yazıda "Leonardo da Vinci tarafından farklı dönemlerde çizilen iki orijinal eser" diyerek tartışmaya son noktaya koymuş. "Resmin nesnesi aynı, fakat iki eser arasında birçok farklılık bulunuyor. Bu durum da tablolardan herhangi birisi diğerinin kopyası değil." yazıyordu yazıda.

Eserin Leonardo da Vinci'ye ait olmasının bazı kesimlerce kanıtlanmasının ardından, hala eserin ünlü ressama ait olduğu tartışılıyordu. Leonardo da Vinci uzmanı ve Oxford Üniversitesi'nde profesör olan Martin Kemp, "Bu eser Leonardo hakkında ciddi anlamda kitaplar ve incelemeler yazan yazarların hiçbirisi bu eseri Leonardo da Vinci'nin eseri diye incelememiş, hatta doğru tabir ise bu eseri görmezden gelmişler. Hiçbir Leonardo uzmanı bu eser hakkında konuşmazken, nasıl olur da bu eserin Leonardo'ya ait olduğu ileri sürülebilir?" dedi.  Etrafta birçok Mona Lisa kopyası olduğuna dikkat çeken Kemp, "Bu  tablo kopyaların içinde ortalama bir yerde. İğrenç değil, fakat abartılacak şekilde ikna edici bir eser de değil." diye devam etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, iklim değişikliğinin küresel bir tehdit haline geldiğini belirtti.
DÜNYABM'den iklim değişikliği uyarısı
Hindistan S-400'lerin ön ödemesini yaptı
DÜNYAHindistan'dan S-400'ler için ön ödeme!
SON DAKİKA! ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması - HABERLER
DÜNYAABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması!
Fransa'nın cehennemi: 1435 kişi sıcaktan öldü
DÜNYAFransa'nın cehennemi: 1435 kişi sıcaktan öldü
NBA oyuncusu Kawhi Leonard'ın kız kardeşi cinayetten tutuklandı
DÜNYANBA yıldızının kız kardeşine cinayet suçlaması
Sudan'ın devrik lideri Beşir'in sarayında para dolu oda! - Haberler
DÜNYABeşir'in sarayında para dolu oda!
ABD'den balistik füze denemesi
DÜNYAABD'den balistik füze denemesi
İran: Petrol tankeri hedefine ulaştı
DÜNYAİran: Petrol tankeri hedefine ulaştı
Hong Kong'da protestocular barikatları ateşe verdi
DÜNYAHong Kong'da barikatlar ateşe verildi!
Kerkük'te bombalı saldırı! 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
DÜNYAKerkük'te bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X