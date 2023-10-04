İkindi Namazı Kılınışı (Erkek ve Kadın) - İkindi Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekat, Hangi Dualar ve Sureler Okunur, Saat Kaçta Kılınmalı?

İkindi Namazı Kılınışı (Erkek ve Kadın) - İkindi Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekat, Hangi Dualar ve Sureler Okunur, Saat Kaçta Kılınmalı?

İkindi namazı , İslam’ın 5 vakit kılınan vakit namazlarındandır. Bu namaz, 4 sünnet ve 4 farz şeklinde toplamda 8 rekat olarak ifa edilir. İkindi namazı vakti , öğle namazının sonundan akşam namazının başlangıcına dek olan zaman dilimidir. Bu süre zarfında, " İkindi namazı kaçta başlar? " ve " İkindi namazı kaça kadar kılınır? " sorularının yanıtları belirlenmiş olur. İkindi namazı nasıl kılınır konusunda bilgi sahibi olmak, bu ibadeti doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için kritiktir. Namazda Fatiha Suresi okunduktan sonra diğer sureler ve gerekli dualar da okunur. İslam inancına göre, bu özel vakit, günün kalan kısmına huzur katmak adına büyük bir öneme sahiptir.

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İKİNDİ NAMAZI KAÇ REKAT?

Müslümanlar için farz olan namaz, en önemli ibadetlerin başında yer alır. Beş vakit namaz kılan kişiler veya namaz kılmaya yeni başlayanlar ikindi namazı hakkında detaylı araştırma yapar. 'İkindi namazı kaç rekat?' sorusu ise en çok merak edilen konulardan birisi olarak öne çıkmaktadır.

İkindi namazı 8 rekattır. İkindi namazının öncelikle 4 rekat olan sünneti daha sonra da 4 rekat olan farzı kılınır.

İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR?

'İkindi namazı nasıl kılınır?' sorusu en çok sorulan sorular arasında yer alır. İkindi namazı kılınışı kadın ve erkek için aynıdır. Namaz kılmaya yeni başlayanlar ve ikindi namazını doğru kıldığından emin olmak isteyenler ikindi namazı kılınışına hemen aşağıdan ulaşabilir.

İKİNDİ NAMAZI KILINIŞI ANLATIMI

İkindi namazına başlamadan öncelikle abdest alınır. Abdest aldıktan sonra ister evde ister camide kılınabilir. İkindi namazı kılınışı şöyle;