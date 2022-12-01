İkindi Namazı Nasıl Kılınır? İkindi Namazı Kaç Rekat ve Hangi Dualar Okunur? İkindi Namazı Kılınışı, Okunacak Dualar ve Sureler

Toplamda 5 vakit olarak eda edilmesi gereken namaz Müslümanlara farz kılınmıştır. İslam'ın şartlarından biri olan namaz, günün belli vakitlerinde abdestle birlikte duaya kalkılması olarak ifade edilebilir. İnsanın yaratılış sebeplerinden olan dua en faziletli ibadetlerin başında yer alır. Namaz ise en kıymetli duadır. Hem bedenen hem de ruhen Allah’a yalvardığımız namaz ibadeti duamızın en güzel nişanesidir. Bu denli kıymetli olan namazın nasıl kılındığı ise oldukça hassas bir konudur. Doğru ve eksiksiz ibadet etmek isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında "İkindi namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler" gelir. Peki, İkindi namazı nasıl kılınır? İkindi namazı kaç rekat ve hangi dualar okunur? İşte kadın ve erkek olmak üzere ikindi namazı kılınışı, duası, tesbihatı ve farzı ile sünnetinin kılınışı…

İKİNDİ NAMAZI KAÇ REKAT?

Müslümanlar için farz olan namaz, en önemli ibadetlerin başında yer alır. Beş vakit namaz kılan kişiler veya namaz kılmaya yeni başlayanlar ikindi namazı hakkında detaylı araştırma yapar. 'İkindi namazı kaç rekat?' sorusu ise en çok merak edilen konulardan birisidir.

İkindi namazı 8 rekattır. İkindi namazının öncelikle 4 rekat olan sünneti daha sonra da 4 rekat olan farzı kılınır.

İKİNDİ NAMAZI NASIL KILINIR?

'İkindi namazı nasıl kılınır?' sorusu en çok sorulan sorular arasında yer alır. İkindi namazı kılınışı kadın ve erkek için aynıdır. Namaz kılmaya yeni başlayanlar ve ikindi namazını doğru kıldığından emin olmak isteyenler adım adım ikindi namazı kılınışına aşağıdan ulaşabilir.

İKİNDİ NAMAZI KILINIŞI

İkindi namazına başlamadan öncelikle abdest alınır. Abdest aldıktan sonra ister evde ister camide kılınabilir. İkindi namazı kılınışı şöyle;

İkindi Namazının 4 Rekat Sünneti Kılınışı

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için bu günkü ikindi namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.

İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.

Sübhaneke duası okunur.

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

Fatiha suresi okunur

Zamm-ı sure okunur

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir"

Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

2. Rekat

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."

Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir.

Ettehıyyatü okunur.

"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

3. Rekat

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur.

Kur'an'dan bir sure okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

"Allahü Ekber" "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

4. Rekat

"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur,

Zamm-ı sure okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye

gidilir

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

Oturuşta "Ettahiyyâtü" okunur.

"Allahümme Salli ve Barik" okunur.

Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

İkindi Namazı 4 Rekat Farzı Kılınışı

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek Tekbir alınır ve namaza başlanır.

Subhaneke okunur.

Euzü-besmele çekilir.

Fatiha suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

Zamm-ı sure okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir

Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir.

Oturarak Ettahiyyatu okunur.

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir

Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam verilir.

İKİNDİ NAMAZINDA OKUNAN SURELER VE DUALAR

Sübhaneke Duası

Sübhânekellâhümme

ve bi hamdik

ve tebârakesmük

ve teâlâ ceddük

ve lâ ilâhe ğayrük.

Fatiha Suresi

Elhamdulillâhi rabbil'alemin

Errahmânir'rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în

İhdinessirâtal mustakîm

Sirâtallezine en'amte aleyhim

Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

İhlas Suresi

Kul hüvellâhü ehad

Allâhüssamed

Lem yelid ve lem yûled

Ve lem yekün lehû küfüven ehad

Nas Suresi

Kul e'ûzü birabbinnâs

Melikinnâs

İlâhinnâs

Min şerrilvesvâsilhannâs

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

Minelcinneti vennâs

Felak Suresi

Kul e'ûzü birabbil felak

Min şerri mâ halak

Ve min şerri ğasikın izâ vekab

Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

Ve min şerri hâsidin izâ hased

Ettehiyyatü Duası

Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât.

Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü

ve rahmetullâhi ve berakâtüh,

Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn.

Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh

ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlühü.

Allâhumme Salli Duası

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.

Allâhumme Barik Duası

Allâhumme barik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahim. İnneke hamidun mecîd

Rabbenâ âtina Duası

Rabbenâ âtina fid'dunyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr.

Rabbenâğfirlî Duası

Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-Mu'minine yevme yekûmu'l hisâb.

Fil Suresi

E lem tera keyfe feale rabbüke bi ashabil fıl

E lem yec'al keydehüm fı tadlıl

Ve ersele aleyhim tayran ebabıl

Termıhim bi hıcaratin min siccıl

Fecealehüm keasfin me'kul

Kureyş Suresi

Li îlâfi kurayş.

Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf.

Felya’budû Rabbe hâzelbeyt.

Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.

Maun Suresi

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn.

Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm.

Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn.

Feveylun lil-musallîn.

Ellezînehum an salâtihim sâhûn.

Ellezînehum yurâûn.

Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.

Kafirun Suresi

Kul yâ eyyuhe’l-kâfirûn.

Lâ a’budu mâ ta’budûn.

Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud.

Velâ ene âbidun mâ abedtum.

Velâ entum âbidûne mâ a’bud.

Lekum dînukum veliye dîn.

Kevser Suresi

İnna a'taynakelkevser.

Fesalli lirabbike venhar.

İnne şanieke hüvel'ebter.

Nasr Suresi

İzâ câe nasrullahi velfeth

Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ

Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh, İnnehû kâne tevvâbâ

Tebbet Suresi

Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb

Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb

Seyeslâ nâren zâte leheb

Vemraetühû hammâletelhatab

Fî cî dihâ hablün min mesed

İKİNDİ NAMAZI TESBİHATI

Namaz tesbihatı vakit namazları kılındıktan sonra yapılan birtakım dua ve zikirlerden oluşur. Namazlardan sonra çekilen namaz tesbihatının birçok faziletleri bulunur. Tesbihat sünnet olan bir ibadettir. Peygamber Efendimizin namazlardan sonra yapılan tesbihatlar için birçok beyanı vardır.

"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram."denilir.

"Alâ Rasulina salavat"

"Ayetel Kürsi" okunur.

Bismillahirrahmânirrahîm.

Allâhü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm,

lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm,

lehû mâ fi’ssemâvâti ve mâ fi’l-ard,

men-ze’l-lezî yeşfe’u ‘indehû illâ bi-iznih,

ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm,

ve lâ yuhîtûne bi-şey’in min‘ılmihî illâ bimâ şâe, vesi’a kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard

ve lâ yeûdühû hifzuhumâ ve hüve’laliyyü’l-azîm.

"Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah." 33 defa Subhanallah

"Subhanel bagiy daime nil hamdulillah." 33 defa Elhamdulillah

Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber." 33 defa Allahu ekber

"Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr"

"Allahummehşurna fi zumretis salihin" ve ardından dua edilir.

Son olarak "El Fatiha" denilir ve Fatiha Suresi okunur.