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Gökyüzünün hareketli olduğu bir haftaya 9 Aralık'ta giriş yaptık... Bu haftanın başında Merkür Yay burcuna giriş yaptı. 12 Aralık Perşembe günü, saat 7 civarında İkizler burcunda bir Dolunay meydana geldi... Bu gökyüzü hareketinin ardından pek çok kişinin kafasında Dolunay burçları nasıl etkileyecek? Aşk ve ilişkiler konusunda Dolunay yüzümüzü güldürecek mi? Kariyerim ne olacak? gibi sorular belirdi. Peki İkizler burcundaki Dolunay'ın etkileri neler olacak dersiniz?

Dolunay'ın meydana gelmesiyle gündemimizde aşk ve ilişkiler, birliktelikler, evlilikler ve finansal meseleler olacak.

FİNANSAL MESELELERE YOĞUNLAŞACAKSINIZ

Öncelikle bu dönemde finansal meselelerde, para çoğaltmak adına daha hırslı hareket edebilirsiniz. Birden ve hızlı şekilde para kazanmanın yollarını arayabilirsiniz. Para ile ilgili beklentilerinizi yüksek tutabilirsiniz. Fakat bu durum size faydadan çok zarar getirebilir. Hırslı davranışlarınız hem aile hem de çalışma arkadaşlarınıza itici gelebilir, dedikodular doğurabilir.

Ayrıca para ile ilgili harcamalarınızda daha ölçülü davranacağınız bir döneme giriyorsunuz. Lüks harcamaları bir kenara bırakıp daha tutumlu bir tavır içerisinde olacaksınız.

DOLUNAY'DA YÜZLEŞME VAKTİ

İlişkilere gelirsek; burçlar genel olarak daha özgürlükçü bir ruhla hareket ediyor. Mantığınızla hareket edip nasıl bir yol çizmeniz gerektiğine karar vereceksiniz. Ruhsal değişimler, duygu yoğunlukları yok bu dönemde... Eğer birlikteliğinizden memnunsanız, partnerinizle aranızda su sızmıyorsa Dolunay sizlere yarıyor. Eğer birlikteliklerde sorun varsa yüzleşmeler artacak ve yeni yıla yeni kararlar, yeni başlangıçlarla girmeye hazırlanacaksınız. Ancak ilişkilerde bir sonuca varmak için ani kararlar vermemeli, daha sakin hareket etmelisiniz.