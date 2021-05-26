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İklim değişikliği derslerinin dünyanın dört bir yanında müfredata girmesi için 2025 tarihi verildi

Avrupa ülkelerinin ve sivil toplum kuruşlarının baskısıyla iklim değişikliği dersleri 2025 yılına kadar zorunlu olarak müfredata girecek. Birleşmiş Milletler Eğitim ve Kültür Örgütü UNESCO, dünyanın dört bir yerindeki okullarda derslerin müfredata girmesi için tarih verdi.

İklim değişikliği derslerinin dünyanın dört bir yanında müfredata girmesi için 2025 tarihi verildi
İklim değişikliği derslerinin müfredata girmesi için baskı artıyor
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Reuters

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, bu ayın başında, iklim değişikliği dersinin dünyanın dört bir yerindeki okullarda 2025 yılına kadar müfredata gireceğini söyledi.

Eski Eğitim Bakanı ve İtalyan Milletvekilli Lorenzo Fioramonti, ''Eğitimde daha hızlı ilerleme olmadan, 2050 yılına kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşma şansı olmayacak'' açıklamalarını yapan Fioramonti, 2020'de İtalya'da yapılan yasayla, iklim değişikliğini okullarda zorunlu ders olarak müfredata koymuştu.

Covid-19'un eğitimi durdurması nedeniyle derslerin tam olarak işlenemediğini söyleyen Fioramonti, iklim değişikliği konusunda uygulamalı anlatımın sınıf içi ortamda elverişsiz olduğunu söyledi.

İklim değişikliği dersi Yeni Zelanda'da ortaokuldan itibaren zorunlu. Dersin müfredatta olduğu ülkeler arasında Arjantin ve Meksika başta geliyor.

Özellikle iklim değişikliğinde kilit bir role sahip olan İtalya, ve G20'nin yıllık başkanı İtalya sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte iklim değişikliği eğitimini uzun zamandır gündemde tutuyor. Amerikan Düşünce Kuruluşu Brooking Institution, ABD'de iklim değişikliği eğitimi için 2025 yılını işaret etmişti.

Kasım ayında Glasgow'da yapılacak COP26 İklim Zirvesi'nde konuşulacak önemli konulardan birinin de iklim değişikliği kapsamında müfredatının oluşturulması ve bu konuda bilincin sağlanması olacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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