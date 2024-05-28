İklimlendirme sektöründen 2.3 milyar dolarlık ihracat

İSİB Başkanı Mehmet Şanal, sıcaklık ve nem artışının yaşamaya başlandığını, tüketicilerin çoğunun havalar iyice ısınmadan yaz dönemi için hazırlıklarını yaptıklarını bu durumun klima satışlarında belirgin bir yükselişi beraberinde getirdiğini söyledi.

Özellikle büyükşehirlerde ve yüksek nüfus yoğunluğuna sahip olan bölgelerde klimaya yönelik ciddi bir talep artışı gözlemlediklerine dikkati çeken Şanal, şöyle devam etti:

"İklimlendirme ürünleri, son yıllarda hem ulusal hem de uluslararası alanda büyük bir ivme kazandı. Bu başarının arkasında sektörün güçlü performansı, firmaların inovasyon ve kalite odaklı yaklaşımları yer alıyor. Geçen yıl hedeflediğimiz büyüme oranlarını yakaladık. Özellikle ihracat rakamlarında kaydedilen artış, sektördeki firmaların uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırdığının bir göstergesi oldu. Pazarlamadan satışa, iletişimden uygulamaya kadar Türk İklimlendirme sektörü, tüm paydaşları ile koordineli bir şekilde verimli sonuçlar alarak ilerliyor.

REKLAM 2024 yılı için de hedeflerimizi yüksek tutarak, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunmaya devam edeceğiz. Sektörün gelecekte daha da büyümesi ve uluslararası arenada daha güçlü bir konuma gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 2024 Nisan itibarıyla klima sistem ve elemanlarında ihracatımız 266 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Yine aynı dönemde klima sistem ve elemanları ürünlerinde en çok ihracat yaptığımız ilk beş ülke ise sırasıyla Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Almanya oldu." HEDEF 7,8 MİLYAR DOLAR Şanal, hem iç hem de dış pazarda karşılaştıkları ilgiden oldukça memnun olduklarını, 2023 yılında klima sistem ve elemanları ürün grubunda 781,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini aktardı.

2024 yılında sektör olarak ihracat hedeflerini 7,8 milyar dolar olarak belirlediklerini aktaran Şanal, "Türk iklimlendirme sektörü olarak dünya ihracatından yüzde 1,5'lik pay almayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda var gücümüzle çalışıyoruz. 2024 yılının ilk dört ayında 2,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Ülkemizin ihracatı her geçen gün artıyor ve uluslararası piyasalarda etkinleşiyoruz." diye konuştu. Klima satın almak adına mevsim geçişlerinin fiyatlar açısından daha cazip olabileceğini vurgulayan Şanal, iklime bağlı olarak bölgeler bazında değişmekle birlikte sektör açısından belli dönemlerin daha sakin geçtiğini ve bu dönemlerde talebin nispeten daha az olduğundan birçok satıcı ve üreticinin fiyatlarda özel indirimler yaptığını ve kampanyalar düzenlediğini bildirdi.

REKLAM Şanal, "Bu noktada ilkbahar ve sonbahar döneminde servis talepleri daha az olduğu için montaj ve bakım hizmetleri de daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştiriliyor. İhtiyaç dahilinde elbette her dönem klima satın alınabilir ancak mevsim geçişleri fiyatlar açısından daha cazip olabilir. Özellikle tüketiciler yaz döneminde klimaya ihtiyaç duyuyorsa ilkbaharda erken hareket ederek hem fiyat avantajı sağlayabilir hem de yoğunluktan kaçınabilir." değerlendirmesinde bulundu. Daikin Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Olcay Avcı da uzmanların 2023 yaz aylarına paralel olarak 2024 yazının da sıcak geçeceğine işaret ettiğine dikkati çekti.

İklimlendirme sektörünün yaz hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Avcı, "Yurt dışından ithal ürün getiren firmalar ocak-mayıs periyodunda ithalat planlamalarını gerçekleştiriyor. Yurt içinde üretim yapan firmalar da üretim planlamalarını yazın oluşabilecek yoğun talebi karşılamak üzerine kurguluyor. Şu an satışlar geçen seneki satışlar paralelinde gerçekleşiyor. Bu yaz dönemi klima satışlarının yüzde 10 artmasını bekliyoruz. " şeklinde konuştu. 1,9 MİLYONLUK İÇ SATIŞ İSKİD'in 2023 iklimlendirme istatistik sonuçlarına göre, split klima ürün grubunda üretim miktarının, geçen yıla göre yüzde 4,5 artış ile 2 milyon adete ulaştığını dile getiren Avcı, "Bununla birlikte yaklaşık 600 bin adet ithal ürün ile iç pazar satışları, 1 milyon 900 bin adete ulaşarak split klima pazarının yüzde 35 oranında büyüme gösterdiği görülüyor. Daikin olarak ise 2023 Mart sonu itibarıyla tamamladığımız mali yılımız bizim adımıza başarılı bir yıl oldu. Split pazarının yüzde 35 büyüme gösterdiği bir yılda Daikin adına yüzde 65'lik büyüme elde ettik. Önümüzdeki mali yıl içerisinde de bu büyüme trendimizi sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

REKLAM Türkiye'de klima pazarının, tüm zamanların rekorunu kırarak 2023'te 2022'ye yılına göre adetsel olarak yüzde 35 büyüdüğünü aktaran Avcı, "Türk iklimlendirme sektörü, 2023'ü 7,2 milyar dolarlık ihracat ile kapatarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı." dedi. Klima seçerken önceliğin ihtiyaç olan kapasiteyi belirlemek olduğuna dikkati çeken Avcı, klima seçimi ve kullanımı konusunda tüketicilere şu tavsiyelerde bulundu: "Odanın alanı, yalıtım seviyesi ve cephesi başta olmak üzere bir çok farklı parametreyi hesaba katarak ihtiyaç olan klima kapasitesi hesaplanabilir. Klimanın optimum verimlilikte çalışması öncelikli olarak doğru kapasite seçimi ile ilgidir. Seçilen klimanın enerji verimliliğinin yüksek olması, elektrik tüketimini azaltır. Soğutma amaçlı kullanılan bir klima için SEER değeri minimum A++ olan modellerin tercih edilmesi gerekir. Eğer tüketiciler; A+++ enerji verimliliğine sahip bir klima seçimi yaparsa, A++ model bir split klimaya göre yıllık ortalama tüketimde yüzde 40 'a kadar avantaj elde edebileceklerini söyleyebiliriz.