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İkna sonucu teslim olan kadın PKK´lı, ailesi ile buluşturuldu

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ikna çalışmalar sonucu teslim olan terör örgütü üyesi F.Ö. ailesi ile buluşturuldu

İkna edilen kadın terörist, ailesi ile buluştu
DHA

Van'da, ikna sonucu teslim olan kadın PKK'lı kadın terörist, ailesi ile buluşturuldu.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2014 yılında terör örgütüne katılan F.Ö.'nün teslim olması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne bağlı olarak Irak kırsal alanında silahlı olarak faaliyet yürüten, F.Ö. ile irtibat sağlanarak teslim olması sağlandı.

'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan F.Ö., yapılan işlemlerinin ardından ailesi ile kavuşması sağlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi.

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