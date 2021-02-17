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İKSV'den gençlere stop-motion atölyesi

İKSV Alt Kat, İstanbul Film Festivali işbirliğiyle 14-18 yaş arası gençlere yönelik stop-motion animasyon atölyesi gerçekleştiriyor. Mart-Haziran 2021 döneminde çevrimiçi olarak ücretsiz düzenlenecek atölye boyunca stop-motion tekniğiyle üretilecek kısa animasyon filmler, bu yıl 40. yaşını kutlayan İstanbul Film Festivali’nin sosyal medya kanalları ile İKSV YouTube kanalında yayımlanma şansı bulacak.

İKSV'den gençlere stop-motion atölyesi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) bünyesinde, kültür-sanat etkinliklerine erişim ve katılım imkânlarını artırmayı amaçlayan İKSV Alt Kat, İstanbul Film Festivali işbirliği ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği’nin desteğiyle, 14-18 yaş grubuna özel yepyeni bir çevrimiçi atölye programı sunuyor. Belgesel yönetmeni ve eğitmen Doğa Kılcıoğlu’nun yürüteceği atölye, gençlerin animasyon film yapım süreçleriyle tanışmasına ve stop-motion tekniğiyle kısa filmler üretmelerine olanak sağlayacak.

Doğa Kılcıoğlu
Doğa Kılcıoğlu

“Yarın Nasıl Bir Dünya’ya Uyanacağız?” sorusu ekseninde, içinde bulunduğumuz ekolojik krizi ve gezegenin geleceğine dair senaryoları odağına alacak atölye, katılımcıların basit teknikler ve dijital uygulamalar kullanarak ortaya koyacağı yaratıcı üretimleri İKSV’nin dijital platformlarına taşımayı hedefliyor.

Atölye, Mart-Nisan-Mayıs aylarında 4’er haftalık 3 farklı dönemde sürdürülecek ve her dönemde 15 katılımcı olmak üzere 14-18 yaşlarında toplam 45 katılımcı atölyeye davet edilecek. Atölyeye başvurmak için 22 Şubat Pazartesi23.59’a kadar aşağıdaki bağlantıda yer alan formun doldurulması ve atölyeyle bağlantılı iki soruya yanıt verilmesi gerekiyor. Katılımcılar ve atölye tarihleri 1 Mart haftası açıklanacak. Katılımcılarla e-posta aracılığıyla iletişime geçilecek.

Haziran ayında atölyeler tamamlandıktan sonra seçilen kısa filmlerin ilk gösteriminin yapılacağı çevrimiçi galada İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan ve sinema sektöründen sürpriz konuklar genç katılımcılarla buluşacak.

Katılım Formu: http://rezervasyon.iksv.org/altkat2/

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