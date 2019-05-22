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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İl içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? 2019 MEB İl içi öğretmen ataması başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İl içi yer değiştirme, öğretmen atama başvuruları başladı. Büyük bir merakla beklenen öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği (il içi) atama başvuruları bugün başladı. Peki, il içi öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? Son başvuru tarihi ne zaman?

il içi yer değiştirme

İl içi yer değiştirme, öğretmen atama başvuruları bugün ilkatama.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı. Mazerete bağlı görev değişikliği yapmak isteyen öğretmenler bugün atama başvurularını tamalayabilecek. Peki, MEB 2019 il içi öğretmen atamaları başvuruları nasıl yapılır?

İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenler MEB sitesinde yer alan ilkatama.meb.gov.tr adresine ulaşarak e devlet şifreniz ve ya sisteme giriş yaparak T.C Kimlik numaranızı, nüfus cüzdanı numarınızı ve yakın ailenizden bir TC Kimlik numarasını girerek giriş yaparak atama başvurusunda bulunabileceksiniz.

İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU

 

İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI SON TARİH NE ZAMAN?

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme işlemleri için başvurular 21-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında yapılacak ve atamalar ise 29 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak. İlişik kesme işlemleri ise 14 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA KONTEJYAN BELLİ OLDU MU?

İl içi tayin kontenjanları, her il için ayrı belirleniyor. Belirlenen kontenjanlar, başvuruda bulunacak öğretmenlerin görev alanındaki il müdürlükleri tarafından resmi internet sitesinde yayınlanacak.

ŞARTLAR NELER OLACAK?

1. Bakanlığın eğitim kurumlarında kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

2. Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

3. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan ve 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, başvuruların son günü itibarıyla adaylığı kaldırılmış olanlar, istemeleri hâlinde 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

4. Halen zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğünü tamamlayacak olanlar, istemeleri halinde 3 yıllık çalışma süre şartı aranmadan il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

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YORUMLAR

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