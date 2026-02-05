Cuma namazı saatleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da gündemde yer aldı. 6 Şubat 2026 günü ile, Diyanet’in açıkladığı namaz saatleri araştırılmaya başlandı. Özellikle büyük şehirler olan İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerdeki Cuma namazı saatleri haberimizde derlendi. İşte 6 Şubat 2026 tarihli il il Cuma vakitleri ve namaz hakkında merak edilenler...