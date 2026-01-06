İl il hava durumu tahmini: 7 Ocak Çarşamba günü hava nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ocak Çarşamba günü yağışların; Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. Peki, 7 Ocak Çarşamba günü hava nasıl? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte 7 Ocak Çarşamba il il hava durumu...
Ocak ayına giriş yapılırken, Meteoroloji’nin yayımladığı son hava durumu raporu araştırılıyor. Özellikle yüksek kesimlerde kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olurken, büyük şehirlerde yaşayanlar "7 Ocak Çarşamba bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey ve kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli ile Edremit Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
İSTANBUL 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANKARA 2°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çarşamba sabah saatlerinde kuzey çevreleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu