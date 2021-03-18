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İl il koronavirüs risk haritası 18 Mart! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? Güncel

Kademeli normalleşme sebebiyle Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller renklerine göre ayrıldı ve kısıtlamalar belirlendi. Peki Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? İşte 18 Mart İl il koronavirüs risk haritası...

İl il koronavirüs risk haritası 18 Mart! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? Güncel

Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri nedir? Merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşme sürecine geçtiğimizi duyurmasının hemen ardından Sağlık Bakanlığı 20-26 Şubat tarihleri arasında illerin risk durumu tablosunu yayınladı. Çok yüksek riskli iller dışında kısıtlamalar gevşetildi. Koronavirüs risk haritası iki haftada bir güncellenerek yeniden kısıtlamalar için açıklama yapılacak.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

6 MART - 12 MART HAFTALIK VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 6-12 Mart haftalık vaka sayısı tablosuna göre ortaya yüksek riskli bir tablo çıktı. Marmara'nın neredeyse tamamı kırmızı olan haritada yine Karadeniz kıyıları Kastamonu'dan Artvin'e kadar yüksek riskli çıktı. Haritanın batısındaki tek mavi il Uşak da sarıya döndü. Doğu ve Güneydoğu'daki mavi iller de kaygı verici şekilde azaldı. İlk haritada neredeyse tamamı mavi olan bu bölgeden sadece Siirt, Şırnak ve Hakkari mavi çıktı.

Veriler, en çok artış yapan illere göre sıralandığında ise başka bir korkunç tablo ortaya çıkıyor. Samsun'da 100 binde 110,17 artışla haftalık vaka 458,53 oldu. Bu kategoride Samsun'u Kilis, Balıkesir ve İstanbul takip etti.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak: 19,22
Diyarbakır: 17,83
Bingöl: 25,20
Muş: 27,24
Bitlis: 15,95
Siirt: 2,11
Şanlıurfa: 15,41
Mardin: 17,32
Batman: 15,64
Şırnak: 4,46
Van: 20,36
Ağrı: 22,22
Iğdır: 80,97
Hakkari: 7,84

ORTA RİSKLİ İLLER

Bursa: 78,47
Manisa: 50,12
Aydın: 58,71
Denizli: 41,50
Afyon: 47,50
Adana: 63,00
Isparta: 61,09
Eskişehir: 74,59
Ankara: 68,53
Bartın: 62,82
Kastamonu: 118,23
Karabük: 47,21
Çankırı: 47,29
Çorum: 73,19
Kırşehir: 47,73
Nevşehir: 64,60
Yozgat: 46,05
Sivas: 43,88
Hatay: 69,43
Kahramanmaraş: 56,50
Malatya: 56,50
Elazığ: 29,59
Erzincan: 53,75
Tunceli: 53,93
Bayburt: 51,28
Erzurum: 45,63
Kars: 24,92


YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ

Kırklareli: 137,12
Kırıkkale: 88,27
Tekirdağ: 121,64
İstanbul: 178,25
Kocaeli: 138,39
Yalova: 200,33
Çanakkale: 149,76
Kütahya: 85,14
Bilecik: 81,38
Düzce: 81,63
Zonguldak: 75,44
Bolu: 65,76
İzmir: 78,57
Muğla: 80,24
Antalya: 95,16
Mersin: 96,75
Karaman: 56,88
Niğde: 89,21
Kayseri: 142,95
Kilis: 255,62
Artvin: 100,88
Ardahan: 73,83

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Edirne: 200,36
Balıkesir: 257,60
Burdur: 86,49
Konya: 203,91
Aksaray: 173,52
Sinop: 345,56
Samsun: 458,53
Amasya: 163,64
Tokat: 243,53
Ordu: 248,62
Giresun: 296,84
Gümüşhane: 137,61
Trabzon: 222,32
Rize: 188,18
Osmaniye: 198,89
Adıyaman: 154,63

Koronavirüs salgınına karşı alınan 'Kontrollü Normalleşme' tedbirleri kapsamında her hafta vaka sayısına göre risk durumu göz önünde bulundurularak illerin renkleri yeniden tespit edilecek ve iki hafta bir normalleşme uygulaması güncellenecek.

KISITLAMALARA DEVAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbirlerin aynı şekilde devam edeceğini açıkladığı Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada "Vatandaşlarımızın riski azaltmalarını, şehirlerini bu musibetten kurtulma mücadelesine destek vermesini rica ediyorum. Tedbirlere uymamamız sayesinde yeniden kısıtlamaların ve yasakların geleceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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