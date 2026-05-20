İl il bayram namazı saatleri 2026: Bayram namazı saat kaçta? Diyanet 81 il kurban bayramı namaz saati
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca kişi bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde gözler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il namaz vakitlerine çevrildi. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde bayram namazının hangi saatte kılınacağı belli olurken, vatandaşlar sabahın erken saatlerinde camilere akın edecek. İşte Diyanet'in yayımladığı güncel bayram namazı saatleri ve il il Kurban Bayramı namaz vakitleri…
KURBAN BAYRAM NAMAZI HÜKMÜ NEDİR?
Kurban Bayram Namazı veya Ramazan Bayram Namazının dini hüküm ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan şu açıklama geldi:
Fıkıh mezhepleri, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdetmiştir. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîler’e göre vâcip, Şâfiîler’e göre sünnettir.
Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır.
Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Kurban Bayramı namazları ikişer rekattır. Vakit namazlarına göre bayram namazı kılınışı farklıdır. Bayram namazlarını evde ve tek başına kılmak yerine, camide cemaat ile kılınması uygundur. Namaz vakti geldiğinde ezan ve kamet getirilmeden imam bayram namazı için niyet eder ve cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imama uyar.
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o ifade edilir. Örneğin bu bayram Kurban Bayramı olduğundan “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” denilir.
DİYANET DUYURDU: KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı namaz vakitleri takvimine göre 2026 Kurban Bayramı namazı saatleri şu şekilde:
İSTANBUL: 06:12
ANKARA: 05:59
İZMİR: 06:25
BAYRAM NAMAZI 1. REKAT NASIL KILINIR?
İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar. İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.
Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır. Tekbirler arasında üç defa "sübhanellâhi’l-azîm" diyecek kadar beklenir.
Bundan sonra cemaat susup bekler. İmam, gizlice eûzü-besmele çeker, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur, sonra rükû ve secdeler yapılır ve ikinci rekâta kalkılır.
BAYRAM NAMAZI 2. REKAT NASIL KILINIR?
İkinci rekâtta imam, gizlice besmele çeker, "Fatiha" ve "zamm-ı sûre"yi yine sesli olarak okur. Ardından imam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.
Peşinden aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha getirilip eller yine yana bırakılır. Sonra aynı şekilde üçüncü bir tekbir daha alınır ve eller yine yana salınır. İlk rekâtta olduğu gibi ikinci rekâtta da tekbirler arasında üç defa "sübhânellahi’l-azîm" diyecek kadar beklenir. Üçüncü tekbirin akabinde "Allâhü ekber" diyerek rükûa varılır.
Tıpkı birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secdeler tamamlanır. İkinci secdeden sonra oturulur. "Tahiyyât", "Salli" "Bârik", "Rabbenâ âtinâ" ve "Rabbena’ğfirlî" duaları okunur. Sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.
BAYRAM NAMAZINDA HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR?
Kurban veya Ramazan Bayramında Sübhâneke, Fatiha sûresi, zamm-ı sûre, Tahiyyât", "Salli" "Bârik", "Rabbenâ âtinâ" ve "Rabbena’ğfirlî" duaları okunmaktadır.