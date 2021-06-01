Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

İl il risk haritası 1 Haziran! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 15-21 Mayıs tarihlerinde görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı. Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor ve vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak ayrılıyor. İşte İl il koronavirüs risk haritası haberimizde...

İl il risk haritası 1 Haziran! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Sağlık Bakanlığı 15-21 Mayıs illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." dedi.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl AdıSayı
Adana18,90
Adıyaman40,32
Afyon82,64
Ağrı122,52
Aksaray58,86
Amasya79,29
Ankara123,02
Antalya47,01
Ardahan110,23
Artvin74,93
Aydın31,10
Balıkesir86,35
Bartın83,43
Batman64,16
Bayburt65,93
Bilecik123,45
Bingöl65,66
Bitlis96,58
Bolu139,14
Burdur96,97
Bursa80,28
Çanakkale72,75
Çankırı97,18
Çorum99,03
Denizli73,20
Diyarbakır62,74
Düzce118,02
Edirne62,54
Elazığ61,91
Erzincan92,56
Erzurum151,40
Eskişehir120,72
Gaziantep67,06
Giresun84,69
Gümüşhane163,72
Hakkari56,68
Hatay16,69
Iğdır50,67
Isparta105,38
İstanbul123,88
İzmir72,75
Kahramanmaraş35,95
Karabük73,48
Karaman72,57
Kars134,77
Kastamonu99,10
Kayseri118,82
Kırıkkale94,37
Kırklareli108,64
Kırşehir84,76
Kilis50,42
Kocaeli130,73
Konya94,31
Kütahya134,91
Malatya90,06
Manisa60,59
Mardin49,84
Mersin33,55
Muğla56,26
Muş41,84
Nevşehir74,76
Niğde106,61
Ordu117,28
Osmaniye15,68
Rize119,64
Sakarya94,28
Samsun97,19
Siirt34,13
Sinop51,28
Sivas102,38
Şanlıurfa50,68
Şırnak35,15
Tekirdağ90,84
Tokat112,90
Trabzon93,73
Tunceli80,29
Uşak64,69
Van50,72
Yalova48,54
Yozgat88,29
Zonguldak129,90

VAKA SAYISI AZALAN İLLERİMİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısı azalan illerimizi açıklayarak, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman. Olumlu seyir sürüyor. Birlikte mücadele ile başaracağız." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Korona vaka sayısı 1 Haziran yayınlandı mı? Korona vaka sayısı kaç?
GÜNDEMKorona vaka sayısında son durum
DEHŞET! Son dakika: Polise saldıran suç makinesi vurularak durduruldu
GÜNDEMPolise saldıran suç makinesi vurularak durduruldu
Sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri değişti! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
GÜNDEMYeni sokağa çıkma yasağı saatleri
DEHŞET! Son dakika: Yatalak hastanın evine kanlı baskın
GÜNDEMYatalak hastanın evine kanlı baskın
Yurtdışından gelen yolcular için PCR negatif sonucu ibraz etme zorunluluğu getirildi
GÜNDEMYurtdışından gelen yolcular için PCR negatif şartı
TUFAN! Son dakika HAVA DURUMU 1 Haziran: Yağmur, sel, yıldırım - Meteoroloji
GÜNDEMKuvvetli sağanak yağış var; sel ve yıldırım uyarısı
İstanbul'da yağmur gece boyu etkisini gösterdi
GÜNDEMİstanbul'da yağmur gece boyu etkili oldu
Balıkesir'de hasta taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı
GÜNDEMBalıkesir'de ambulans devrildi: 4 yaralı
Yüzme havuzları, hamam, sauna ve masaj salonları açıldı mı? AÇIKLANDI: Hamam, sauna, masaj salonları, havuzlar
GÜNDEMYüzme havuzları, hamam, saunalar açıldı mı?
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine normalleşme genelgesi
GÜNDEMİçişleri Bakanlığı'ndan normalleşme genelgesi