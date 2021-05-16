Sağlık Bakanlığı 1-7 Mayıs illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada,"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." dedi.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl Adı Sayı Adana 61,41 Adıyaman 94,55 Afyon 212,64 Ağrı 264,27 Aksaray 163,12 Amasya 216,70 Ankara 247,68 Antalya 131,38 Ardahan 255,82 Artvin 141,00 Aydın 102,23 Balıkesir 200,20 Bartın 219,62 Batman 91,25 Bayburt 264,92 Bilecik 259,24 Bingöl 122,09 Bitlis 132,20 Bolu 282,72 Burdur 170,73 Bursa 207,97 Çanakkale 233,59 Çankırı 196,44 Çorum 218,25 Denizli 155,92 Diyarbakır 86,97 Düzce 222,66 Edirne 204,53 Elazığ 145,76 Erzincan 270,02 Erzurum 303,58 Eskişehir 245,83 Gaziantep 134,83 Giresun 236,90 Gümüşhane 187,01 Hakkari 89,84 Hatay 72,20 Iğdır 153,99 Isparta 211,44 İstanbul 359,99 İzmir 161,92 Kahramanmaraş 91,68 Karabük 222,48 Karaman 216,54 Kars 227,78 Kastamonu 340,08 Kayseri 261,00 Kırıkkale 243,99 Kırklareli 287,23 Kırşehir 189,27 Kilis 132,36 Kocaeli 297,76 Konya 228,09 Kütahya 273,46 Malatya 205,05 Manisa 145,25 Mardin 62,36 Mersin 84,71 Muğla 132,90 Muş 95,11 Nevşehir 254,79 Niğde 203,83 Ordu 260,97 Osmaniye 79,12 Rize 270,94 Sakarya 197,67 Samsun 189,00 Siirt 78,23 Sinop 167,24 Sivas 234,00 Şanlıurfa 66,89 Şırnak 36,08 Tekirdağ 318,48 Tokat 224,13 Trabzon 198,55 Tunceli 123,44 Uşak 132,09 Van 71,95 Yalova 197,07 Yozgat 204,25 Zonguldak 309,37

TAM KAPANMA SÜRECİ BİTİYOR!

İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs saat 05.00 itibariyle sona erecek tam kısıtlama dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "14 Nisan 2021 tarihinden itibaren kısmi kapanma, 29 Nisan 2021 tarihinden itibaren tam kapanma tedbirleri hayata geçirilmiştir. Gerek kısmi kapanma ve tam kapanma döneminde alınan tedbirlerle sosyal izolasyonun artırılması gerekse aziz milletimizin tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakârca yaklaşımı sonucunda günlük vaka, hasta ve ağır hasta sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığı kamuoyunun malumudur. Öte yandan hep birlikte elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve yeniden ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki kademeli normalleşme sürecinde de son derece önem taşımaktadır. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıdaki tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir" denildi.