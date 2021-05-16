Sağlık Bakanlığı 1-7 Mayıs illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada,"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." dedi.
RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?
Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|61,41
|Adıyaman
|94,55
|Afyon
|212,64
|Ağrı
|264,27
|Aksaray
|163,12
|Amasya
|216,70
|Ankara
|247,68
|Antalya
|131,38
|Ardahan
|255,82
|Artvin
|141,00
|Aydın
|102,23
|Balıkesir
|200,20
|Bartın
|219,62
|Batman
|91,25
|Bayburt
|264,92
|Bilecik
|259,24
|Bingöl
|122,09
|Bitlis
|132,20
|Bolu
|282,72
|Burdur
|170,73
|Bursa
|207,97
|Çanakkale
|233,59
|Çankırı
|196,44
|Çorum
|218,25
|Denizli
|155,92
|Diyarbakır
|86,97
|Düzce
|222,66
|Edirne
|204,53
|Elazığ
|145,76
|Erzincan
|270,02
|Erzurum
|303,58
|Eskişehir
|245,83
|Gaziantep
|134,83
|Giresun
|236,90
|Gümüşhane
|187,01
|Hakkari
|89,84
|Hatay
|72,20
|Iğdır
|153,99
|Isparta
|211,44
|İstanbul
|359,99
|İzmir
|161,92
|Kahramanmaraş
|91,68
|Karabük
|222,48
|Karaman
|216,54
|Kars
|227,78
|Kastamonu
|340,08
|Kayseri
|261,00
|Kırıkkale
|243,99
|Kırklareli
|287,23
|Kırşehir
|189,27
|Kilis
|132,36
|Kocaeli
|297,76
|Konya
|228,09
|Kütahya
|273,46
|Malatya
|205,05
|Manisa
|145,25
|Mardin
|62,36
|Mersin
|84,71
|Muğla
|132,90
|Muş
|95,11
|Nevşehir
|254,79
|Niğde
|203,83
|Ordu
|260,97
|Osmaniye
|79,12
|Rize
|270,94
|Sakarya
|197,67
|Samsun
|189,00
|Siirt
|78,23
|Sinop
|167,24
|Sivas
|234,00
|Şanlıurfa
|66,89
|Şırnak
|36,08
|Tekirdağ
|318,48
|Tokat
|224,13
|Trabzon
|198,55
|Tunceli
|123,44
|Uşak
|132,09
|Van
|71,95
|Yalova
|197,07
|Yozgat
|204,25
|Zonguldak
|309,37
TAM KAPANMA SÜRECİ BİTİYOR!
İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs saat 05.00 itibariyle sona erecek tam kısıtlama dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "14 Nisan 2021 tarihinden itibaren kısmi kapanma, 29 Nisan 2021 tarihinden itibaren tam kapanma tedbirleri hayata geçirilmiştir. Gerek kısmi kapanma ve tam kapanma döneminde alınan tedbirlerle sosyal izolasyonun artırılması gerekse aziz milletimizin tedbirlere uyum noktasındaki sağduyulu ve fedakârca yaklaşımı sonucunda günlük vaka, hasta ve ağır hasta sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığı kamuoyunun malumudur. Öte yandan hep birlikte elde edilen bu başarının sürdürülmesi, salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve yeniden ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki kademeli normalleşme sürecinde de son derece önem taşımaktadır. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıdaki tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir" denildi.
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