iLab Endeksa’nın çoğunluk hissesi aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Girişimcilik iLab Endeksa’nın çoğunluk hissesi aldı
ABONE OL

Endeksa’nın çoğunluk hissesi iLab tarafından satın alındı

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com’un çoğunluk hisseleri, internet şirketleri grubu iLab tarafından satın alındı. iLab Grubu Strateji & İş Geliştirme Direktörü Ozan Öztürk, "Bugün itibari ile emlak dikeyinde platform konumunda olan grup şirketlerimizden EmlakJet’in sunduğu hizmetlere katma değer sağlayacağına inandığımız Endeksa’yı grup bünyemize katmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliği ile gayrimenkul dikeyinde portföyümüzü daha da güçlendirdik" dedi

iLab Endeksa’nın çoğunluk hissesi aldı
HABERTURK.COM

Tüm Türkiye için gayrimenkul değeri ve lokasyon veri analizi sunan bir platform olan Endeksa'nın çoğunluk hisseleri, dijital girişimlere erken aşama yatırımlar yapan bir internet şirketleri grubu olan iLab tarafından satın alındı.

Gayrimenkul değeri ve lokasyon analizine ihtiyaç duyan kişi ve kurumlara hizmet veren ve 2017 yılında hayata geçen Endeksa, bireysel gayrimenkul yatırımcıları, emlak danışmanları ve geliştirici firmaların yanı sıra pek çok kurumsal firmaya ve kamu kuruluşlarına da hizmet veriyor.

Yapılan açıklamaya göre, Endeksa, gayrimenkul değeri hesaplanmasına imkan sağlayarak kullanıcılarına “Elektronik Değerleme Raporu” da sunuyor.

Kuruldukları günden bu yana her yıl en az 2.5 kat büyüdüğünün altını çizen Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, "Sunduğumuz analizler ve raporlar ile hem gayrimenkul profesyonellerini, hem de bireysel kullanıcılarımızı gayrimenkul işlemlerinde en hızlı şekilde sonuca ulaştırıyoruz. Odağı internet ve teknoloji olan iLab’in bize katacağı değer ile büyüme hedeflerimizi daha da ileri taşıyacak olmaktan dolayı mutluyuz. Pek çok yeniliğe hep birlikte imza atacağız" dedi.

iLab Grubu Strateji & İş Geliştirme Direktörü Ozan Öztürk ise, yeni yatırımları ile ilgili olarak, "Yatırımlarımızda aradığımız önemli kriterlerden biri orijinal ve fark yaratan fikirlerden yola çıkmış olmaları. Bir diğer konu da analitik düşünce yapısına ve ileri teknolojilerde yetkinliğe sahip olmaları. Bugün itibari ile emlak dikeyinde platform konumunda olan grup şirketlerimizden EmlakJet’in sunduğu hizmetlere katma değer sağlayacağına inandığımız Endeksa’yı grup bünyemize katmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliği ile gayrimenkul dikeyinde portföyümüzü daha da güçlendirdik" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Re-Pie'dan Tırport'a yatırım!
GİRİŞİMCİLİK Re-Pie'dan Tırport'a yatırım!
Omnicourse’a ikinci Angel Effect yatırımı
GİRİŞİMCİLİK Omnicourse'a ikinci Angel Effect yatırımı
Aygaz Plug And Play ile iş birliğine imza attı
GİRİŞİMCİLİK Aygaz'dan Silikon Vadisi adımı!
İletmen değerini 70 milyon TL'ye taşıdı
GİRİŞİMCİLİK İletmen değerini 70 milyon TL'ye taşıdı
Enquire.ai'ye 5.5 milyon dolar Seri A yatırımı
GİRİŞİMCİLİK Enquire.ai'ye 5.5 milyon dolar yatırım
30 farklı modeli 2 milyon kez kiraladı
GİRİŞİMCİLİK 18 ayda 2 milyon kez araç kiraladı!
Getir’in ABD’deki üçüncü durağı Boston oldu
GİRİŞİMCİLİK Getir ABD’de üçüncü kente girdi!
Global Girişimcilik Haftası 35 bin kişiyi ağırladı
GİRİŞİMCİLİK Girişimcilik Haftası 35 bin kişiyi ağırladı
Yolda.com 5 milyon dolar yatırım aldı
GİRİŞİMCİLİK Lojistik girişimine 5 milyon dolar yatırım
TechXtile Start-Up Challenge'da kazanan projeler açıklandı
GİRİŞİMCİLİK En başarılı tekstil girişimleri belli oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.