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Haberler İş-Yaşam İlaç fiyatlarını belirleyen Euro kur değeri artırıldı
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İlaç fiyatında sabit kur yüzde 36.77 artırıldı

İlaç fiyatlarını belirleyen Euro değeri aralık ayında yüzde 36,77 artıran karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 36.77’lik artışla ilaçta Euro sabit kuru 10,75 TL olarak uygulanacak. Euro’nun piyasadaki seviyesi ise 19,81 TL seviyesinde. Bu yıl ilaçta bu son düzenleme ile 3’üncü kez ilaç Euro fiyatı güncellenmiş oldu. Artan kur seviyesi nedeniyle bir süredir bazı ilaçların tedariğinde sıkıntılar yaşanıyordu. Bu artışla pazarda yaşanan ilaç sıkıntısının giderilmesi bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanı'mızın imzası ile atıldı. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin" dedi.

İlaç fiyatlarını belirleyen Euro kur değeri artırıldı
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Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında Euro kurunda yüzde 36,77'lik artış yapıldı. Yüzde 36.77’lik artışla ilaçta Euro sabit kuru 10,75 TL olarak uygulanacak. Euro’nun piyasadaki seviyesi ise 19,81 TL seviyesinde. Bu yıl bu son düzenleme ile 2.5 milyon kutuluk Türkiye ilaç pazarında 3’üncü kez ilaç Euro fiyatı güncellenmiş oldu.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğin 10'uncu maddesi kapsamında yapılan gerçek kaynak fiyat veya depocuya satış fiyatı değişikliklerinin geçerlilik tarihi bu yıl için kararın yayım tarihi olarak belirlendi.

Böylelikle her yıl şubat ayında yapılan ilaçta fiyat güncellemesi erkene çekilmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri aralık ayında yüzde 36,77 artırıldı.

Söz konusu artış ve yeni barem değerleri, bu kararın yayım tarihinden bir gün sonra geçerli olacak.

İLAÇ EURO KURU YIL İÇİNDE 3'ÜNCÜ KEZ GÜNCELLENDİ

Yüzde 36,77’lik artışla ilaçta Euro sabit kuru 10,75 TL olarak uygulanacak. Euro’nun piyasadaki seviyesi ise 19,81 TL seviyesinde. Bu yıl ilaçta bu son düzenleme ile 3’üncü kez ilaç Euro fiyatı güncellenmiş oldu. 2021 Şubat ayına göre sabit ilaç Euro kuru yüzde 135 artırılmış oldu. Yılbaşında Şubat 2022’de ise bu Euro kuru 6,29’a yükseltilmişti.

Tarih İlaç Euro Kuru Artış Cari Kur
19.02.2020 3,8155 TL %12,10 6,5873 TL
19.02.2021 4,5786 TL %20 8,4019 TL
14.02.2022 6,2925 TL %37,43 15,5457 TL
09.07.2022 7,8656 TL %25 17,6305 TL
14.12.2022 10,7584 TL % 36,77 19,8172 TL

"İLAÇ BULUNAMAMASI PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN İLK ADIM ATILDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mecliste dün gazetecilere yaptığı açıklamada, ilaç temini konusunda yaşanan sıkıntının çözümüne yönelik ilk adımın 1-2 gün içinde atılacağını belirterek, bir düzenleme yapılacağının ipucunu vermişti.

Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı sonrasında sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Koca, "İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanı'mızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin." değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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