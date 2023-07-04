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Haberler Gündem Trafik Zonguldak'ta ilaç yazdırmaya giden kadının feci sonu! - Güncel son haberler
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İlaç yazdırmaya giderken raylardan geçen kadının feci sonu!

Zonguldak'ta ilaç yazdırmak için hastaneye giden Gülşen Çarşanbacık, "Demiryolu hattından geçmek tehlikeli ve yasaktır" yazan bölgede raylardan karşıya geçmek istedi. Bu sırada yük treni çarpan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Zonguldak'ta ilaç yazdırmaya giden kadının feci sonu! - Güncel son haberler
DHA

Zonguldak'ta, ilaç yazdırmak için hastaneye giden Gülşen Çarşanbacık (65), raylardan karşıya geçmek istediği sırada trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Üst geçidin bulunduğu noktada Gülşen Çarşanbacık, "Demiryolu hattından geçmek tehlikeli ve yasaktır" yazılı tabelanın bulunduğu tren raylarının üzerinden karşıya geçmek istedi.

Karabük'ten Çatalağzı'na giden yük treni, hastaneye ilaç yazdırmaya giden kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Çarşanbacık savrulurken, tren güçlükle durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberle olay yerine gelen Çarşanbacı'nın yakınları büyük üzüntü yaşadı. Annesinin cansız bedenini gören oğlu ise baygınlık geçirerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Çarşanbacık'ın cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri trende ve demir yolu boyunca incelemelerde bulunurken, makinist ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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