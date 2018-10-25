Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, dövizdeki artış ve euro kurunun yılbaşına kadar güncellenmemesi nedeniyle piyasada başta ağrı kesiciler, grip aşısı olmak üzere tansiyon, diyabet, suni göz damlası ve KOAH hastalarının bile ilaçlarının bulunamadığını söyledi. Saydan, dün düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

TEDARİK SORUNU VAR

"Son yıllarda ülkemizin aldığı göçler nedeniyle Türkiye’nin bağışıklık sistemi olumsuz etkilendi. Dolayısıyla artık aşılanma her zamankinden daha da önemli. Grip aşısı Türkiye’de üretilmediğinden ithal ediliyor. Türkiye’de olası bir salgın vakasına karşı talebi karşılayacak yeterli miktarda aşı bulunmasında güçlük çekiliyor. Ayrıca risk grubundaki kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız için de tehlikeli bir süreç bizi bekliyor. Vatandaşlarımız grip salgını gelmeden kendilerini korumaya almak için aşılarını reçetelendirip eczanelerimize geliyorlar ama aşıların tedarikinde sorun yaşıyoruz.

İLLER ARASI TAKAS

Ülkemizdeki ilaç tüketimi bölgelere hatta şehirler göre değişiklik gösteriyor. Bazı illerde yoka giren ilaçlar, başka illerde hâlâ bulunabiliyor. Bunun için 6197 sayılı kanunumuzda ‘eczaneler arası takas’ yapılabilmesi mümkün olmasına rağmen TİTCK tarafından sadece il içi takas uygulamasına izin verilmiyor. Bu durum komşu illerdeki eczacı meslektaşlarımızdan bile vatandaşlarımızın ilaçlarını takas edip almamıza engel oluyor. Yıl sonunun yaklaşıyor olması nedeniyle depolardan tevzi (az sayıda) olarak gönderilmeye başlanan ilaçlar önümüzdeki aylarda ilaç sıkıntıların kötü habercisi olarak görülüyor. Yıl sonunda ilaç sıkıntısı yaşanmaması, piyasada bulunan ilaçların efektif kullanımının sağlanması için iller arası takas yasağının kaldırılması gerekiyor.”

AŞI KARŞITLIĞI TEHLİKELİ

Son yıllarda aşı karşıtlığının gelişmesine ilişkin de konuşan Saydan, özetle şunları söyledi: "Türkiye, yüzde 28.3 ile dünyada en yüksek çocuk nüfus oranına sahip 97’nci ülkedir. Nüfusumuzun yaklaşık 23 milyonu çocuk ve bunun 287 binini de Suriyeli çocuklar oluşturuyor. Ülkemizde çocuklarına aşı yaptırmayan aile sayısı 2014’te bin 370, 2015’te 5 bin 091, 2016’da 11 bin 470 iken, 2017’de bu sayı 23 bini geçti. Çocukların aşılanmasında hukuki ve vicdani mesuliyetin ailenin inisiyatifine bırakılmaması gerekiyor. Türkiye’de aşı karşıtlığının her yıl daha da artması da toplum sağlığını tehdit etmeye başlayan bir gerçek."

404 İLAÇTA İNDİRİM

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre döviz kurunun yükselmesinden en çok etkilenen meslek gruplarından olduklarını ve enflasyonla da mücadele ettiklerini belirten Saydan, "Reel değerlerle uyuşmayan Euro kuru nedeniyle kârlılığın düşürüldüğü son nokta eczanelerdir. Artan faizler nedeniyle vadeleri kısıtlananlar eczacılardır. Kamu kurum iskontosunu uygulamayan firmalara yaptırım uygulanmadığı için onlarca kalem ürünü zarar ederek satan eczacılardır. İlaç dışı ürünler ve mamalar zam alırken stoklarındaki ürünleri aralıktaki fiyat düşüşleri ile zarar ederek, satmak zorunda olan yine eczacılardır. Aralık ayında 404 kalemde yüzde 76’ya varan oranlarda indirim yapılacak. Bu durum ilaçların tedarikini daha da zorlaştıracaktır."

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