İlayda Akdoğan kimdir?

Dolunay dizisi Asuman kimdir?Yetenekli oyuncu İlayda Akdoğan'ın oynadığı filmler nedir? İranlı sevgilisini görmek için İran'a giden güzel oyuncu virüs sebebi ile İranda mahsur kaldı! İşte İlayda Akdoğan hakkında tüm detaylar haberimizde...

İLAYDA AKDOĞAN KİMDİR?

Güzel oyuncu İlayda Akdoğan 21 temmuz 1998 yılında İstanbul da dünyaya geldi.Lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimini de oyunculuk üzerine tamamlamak istediğini ve kariyerine oyuncu olarak devam edeceğini çeşitli röportajlarında dile getirmiştir. 2004 yılında oynadığı "En iyi arkadaşım dizisi" Seda karakteri ile ekranlarda yerini almıştır.

Dolunay dzisinin Asuman'ı İlayda Akdoğan'ın gerçek hayatı dizidekinden çok farklı. Dizisinin kıskanç kızı gerçek hayatta çok iyi yürekli. Dizide ki rolünde ise güzel, kıskanç, hırslı, zekasını kötü yönde kullanmaya meyilli bir genç kız olan Asuman, ablası Nazlı’yı sever ama bir yandan da delicesine kıskanır. Zengin bir koca bulmak için her şeyi yapabileceğini düşünen Asuman kötü olmaktan asla korkmaz, etrafında kendi gibi gözü yüksekte olan arkadaşlarıyla takılmaktan hoşlanmakta.

Mustang filminde ki rolü ile gerçekten beğeni toplayan İlayda, en son Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide rol aldı.

Üniversite de Sinema okuyan genç oyuncu, oyunculukta başarılı olduğu kadar okul hayatında da başarı göstermiştir.

OYNADIĞI DİZİLER

En iyi arkadaşım(2004)

Afacanlar kampı(2005)

Bez bebek(2007)

Sevgili dünürüm(2007)

Mustang(2015)

Oyunbozan(2016)

Umuda kelepçe vurulmaz(2016)

Dolunay(2017)

İLAYDA AKDOĞAN NASIL ÜNLÜ OLDU?

Güzel oyuncunun annesi bebeklik fotoğraflarını bir dergiye göndermesiyle oyunculuk serüveni başlamıştır. En İyi Arkadaşım dizisi ile televizyon dünyasına adım atmıştır.