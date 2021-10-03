"BÜYÜYORUM VE BUNA ŞAHİT OLUYORSUNUZ"



Konuya açıklık getiren Alişan, yüzüne işlem yaptırdığını öne sürenlere Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sitem etti. 25 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:



"Eski hali" diye paylaştığınız fotoğraflarda 15 yaşlarındayım şimdi ise 25... Büyüyorum ve mesleğimden ötürü buna şahit oluyorsunuz. Yüzümde dudak dolgusundan başka estetiğim yok! Olsa da sizi ilgilendirir mi? Sanmam! Kadınları kalıba sokmaktan vazgeçeceğiniz bir gün dilerim. Sevgiler...