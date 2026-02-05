Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar İlayda Alişan: İnci Tanem’i armağan ediyorum

        Gülsim Ali: Sevgililer Günü'nde planım var

        Oyuncu Gülsim Ali, Tarkan konserinde görüntülendi. "14 Şubat Sevgililer Günü'nde bir planım var" diyen oyuncu, sevgilisi olduğunu ima etti

        Giriş: 05.02.2026 - 10:55 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:00
        "Sevgililer Günü'nde planım var"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Tarkan'ın, İstanbul'daki konser maratonu dün akşam sona erdi. Gülsim Ali de Tarkan konserindeydi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, Tarkan hayranlığını dile getirerek; "Uzun zamandır bu konsere gelmeyi çok istiyordum. Bulgaristan’da doğup büyüdüğüm dönemlerde de şarkılarını sıkça dinlerdim. Herkes onun şarkılarını biliyor bizim için yeri çok ayrıdır" dedi.

        Favori Tarkan şarkısının 'Kış Güneşi' olduğunu da söyleyen oyuncu, 14 Şubat Sevgililer Günü planlarıyla ilgili sorular karşısında; "Ben çok mutluyum, bir planım olacak" diyerek, sevgilisi olduğunu ifade etti.

        ALİŞAN: 'İNCİ TANEM'İ ARMAĞAN EDİYORUM

        İlayda Alişan ve sevgilisi Oğulcan Engin de konserdeydi. Heyecanlı olduğunu belirten Alişan; "Hayatımda ilk defa Tarkan'ı dinleyeceğim" derken Oğulcan Engin ise; "Ben yıllar önce dinlemiştim, yıllar sonra tekrar İlayda ile birlikte geldik. Özlüyoruz inşallah her sene konser verir" ifadelerini kullandı.

        Muhabirler, İlayda Alişan’a, "Oğulcan Bey’e hangi Tarkan şarkısını armağan edersiniz?" sorusuna; "İnci Tanem’i armağan ediyorum. Yolda gelirken de dinliyorduk" dedi.

        Muhabirler, Oğulcan Engin’e, "Telefon rehberinizde anneniz Seda Sayan ve sevgiliniz İlayda Hanım ne diye kayıtlı?" sorusunu sordu. Engin; "İlayda, ‘İloş’ diye kayıtlı, annem de çok numara değiştirdiği için şu an ‘Seda Yeni’ diye kayıtlı" yanıtını verdi.

