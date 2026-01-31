Habertürk
        İlayda Alişan: İnşallah öyle bir şey olmaz

        İlayda Alişan: İnşallah öyle bir şey olmaz

        İlayda Alişan'a, Seda Sayan'ın, "Hayatım film olursa beni gelin adayım İlayda Alişan oynasın" sözleri hatırlatıldı. Oyuncu, bu yoruma yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 12:16 Güncelleme: 31.01.2026 - 12:16
        "İnşallah öyle bir şey olmaz"
        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; uzun süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu İlayda Alişan, Nişantaşı'nda görüntülendi.

        İlayda Alişan, banka işlerini halletmek için dışarı çıktığını söyledi. Oyuncuya, Seda Sayan'ın, "Hayatım film olursa beni gelin adayım İlayda Alişan oynasın" sözleri hatırlatıldı.

        İlayda Alişan; "Tabii ki ama böyle filmler o kişiyi kaybedince çekildiği için inşallah öyle bir şey olmaz" dedi. Seda Sayan'ın programına konuk olduğunda çok heyecanlandığını belirterek, evlilik hakkındaki soruları geçiştirdi.

