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Konya'da İlçe Jandarma Komutanı FETÖ’den tutuklandı

Konya'nın Çumra ilçesinde Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı İ.D., Ankara'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi

İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den tutuklandı
HABERTURK.COM

Konya'nın Çumra ilçesinde Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı İ.D., FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla Çumra İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı İ.D. hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkartıldı.

ÇUMRA'DA GÖZALTINA ALINDI

Harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.D.'yi 5 aydır görev yaptığı Çumra ilçesinde gözaltına aldı. Ankara'dan gelen ekiplere teslim edilen İ.D., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İ.D., çıkarıldığı mahkemece "FETÖ terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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