İlçeye adını veren köprünün binlerce yıllık kemer taşları, derede bulundu

"KÖPRÜYÜ AÇIĞA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Antalya'da da çok yoğun çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Kemer'in Antalya turizminde önemli bir ilçe olduğundan söz eden Demirel, "Idyros Antik Kenti'nin M.Ö. 7'nci yüzyıldan M.S. 4-5'inci yüzyıla kadar uzanan geçmişi var. Kemer, ismini veren bir Roma köprüsü var. Bu köprü, Karayer Deresi içinde yer alıyor ağırlığı oraya verdik. Köprüyü açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Su altındaki çalışmalarda köprünün orta taşıyıcı ayağını bulduk. Bu, bizi çok sevindirdi" dedi.