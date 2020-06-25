AA

Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un kitabındaki ifadelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kitapta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmelerin tek taraflı, manipülatif ve yanlış bir biçimde yansıtıldığının anlaşıldığını ifade eden Altun, "‬‪Bu tezviratın, iç siyasi hedefler ve kişisel kazanç amacı taşıdığı ortadadır. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan bu tür manipülasyonlara artık şaşırmıyoruz. Ancak bu tür olaylara tepkimizi koyarak algı çalışmalarını yıkmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. ‬

Erdoğan ve Trump'ın, derin farklılıklara ve Washington'da Türkiye'yi hedef alan düşmanca seslere rağmen Türkiye-ABD ilişkilerinin tamir edilmesi ve istikrarlı bir şekilde sürmesi için büyük çaba göstermekte olduklarına işaret eden Altun, şöyle devam etti: ‬

"‪Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta Türkiye'nin önceliklerini açıkça dile getirmekte; çıkarlarımızı en güçlü biçimde savunmaktadır. FETÖ militanlarının iadesi, PKK/YPG ve Halkbank konularında hem özel hem de kamuya açık ortamlarda aynı tavır içerisinde olmuşlardır.‬ ‪Türkiye ve ABD arasındaki bu meseleler, Obama dönemine kadar uzanmaktadır. Esasen Sayın Trump, kendisinden önceki yönetime kıyasla NATO müttefikine daha çok kulak vermiş; bu durum tarafımızca doğal karşılanmıştır."‬

John Bolton

AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde birçok ABD başkanıyla çalıştığını anımsatan Altun, şunları kaydetti:

"Kendisinin muhataplarına karşı açık sözlü olduğu; özel ve kamuya açık ortamlarda aynı şeyleri söylediği tarafsız yorumcuların takdiridir.‬ Eski üst düzey yetkililerin, ciddi diplomatik görüşmeleri ve müttefikler arasında süregelen meseleleri çözüme kavuşturma çabalarını iç siyasi gündemleri için kullanmalarını kabul edilemez buluyoruz.

Türkiye-ABD ilişkilerinin bu tür çabaların üstesinden gelerek daha da güçleneceğine şüphemiz yoktur. Ülkelerimizin ciddi müşterek çıkarları ve değerleri vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile açık ve dürüst diyaloğunu sürdürecektir."