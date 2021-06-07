İzmir'de ortaokul ve lise öğrencileri yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarına döndü

İletişim Başkanı Altun: Dezenformasyonlar bertaraf edilecek 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Twitter hesabından açıklama yapan Altun şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Avrupa Birliği’nde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre; Üye ülkelerin herhangi birinin talebiyle terör içerikleri aklınıza gelen tüm uluslararası dijital platformlardan en fazla 1 saat içinde kaldırılacak. Aksi halde söz konusu platformlara cezai yaptırım uygulanacak.

AB söz konusu olunca “terör içeriklerinin kaldırılması” demokratik ama 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" söz konusu baskıcılık öyle mi?

Siber Vatan egemenlik hakkımızdır. Vatandaşlarımızın dijital platformlarda yaşadığı mahremiyet ihlallerine, mağduriyetlerine karşı tüm haklarını koruyacağız. Bilinmeli ki her türlü terör destekçiliğini, dezenformasyon, algı operasyonlarını aynı kararlılıkla bertaraf edeceğiz."