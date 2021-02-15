İletişim Başkanı Altun: HDP demek PKK demektir

İletişim Başkanlığı tarafından Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile bölücü terör örgütü PKK arasındaki ilişkiyi anlatan ingilizce video hazırladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, videoyu Twitter hesabından paylaşarak "Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek PKK demektir. HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır. Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük. HDP'yle olan ittifakları zarar görmesin diye PKK'nın adını dahi anamayanları da gördük" dedi.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 14, 2021