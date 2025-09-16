İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'de başlattığı yeni saldırı dalgasının, Netanyahu hükümetinin işlediği soykırım suçlarının kanlı bir aşaması olduğunu belirtti.

Saldırıların, uluslararası hukukun temel ilkelerini hiçe saydığını, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara yeni bir boyut eklediğini vurgulayan Duran, binlerce Filistinlinin katledilmesine, yüz binlercesinin yerinden edilmesine yol açan saldırıların, insani trajediyi dayanılmaz bir noktaya taşıdığına dikkati çekti. Duran, şunları kaydetti:

"Artık uluslararası toplum için mazeret kalmamıştır. Başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere tüm sorumlu mekanizmaların derhal harekete geçmesi, ateşkesin sağlanması ve İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle uluslararası hukuk önünde hesap vermesi bir yükümlülüktür. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu zulmü asla meşru görmeyecek, normalleşmesini kabul etmeyecek ve hesabının sorulması için yapılan bütün girişimleri destekleyeceğiz.