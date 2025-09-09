Habertürk
Habertürk
        İletişim Başkanı Duran'dan İsrail saldırısına dair açıklama

        İletişim Başkanı Duran'dan İsrail saldırısına dair açıklama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Duran açıklamasında "Uluslararası toplum, İsrail'in saldırgan politikalarına artık sessiz kalmamalı, hukukun ve adaletin yanında durmalıdır." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 19:19 Güncelleme: 09.09.2025 - 19:19
        İletişim Başkanı Duran'dan İsrail saldırısına dair açıklama
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Uluslararası toplum, İsrail’in saldırgan politikalarına artık sessiz kalmamalı, hukukun ve adaletin yanında durmalıdır." ifadesini kullandı.

        Duran, NSosyal hesabından İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

        Saldırıyı en güçlü şekilde kınayan Duran, paylaşımında şunları kaydetti:

        "Devlet geleneğinden uzak bu saldırı, uluslararası hukuku, Katar'ın egemenliğini ve insanlık vicdanını açıkça ihlal etmekte olup, bölgede barış ve istikrar için atılan tüm çabaları baltalamaktadır. Aynı zamanda İsrail'in barış değil, soykırıma ve masum kanı akıtmaya devam etmek istediğinin bir göstergesidir. Uluslararası toplum, İsrail'in saldırgan politikalarına artık sessiz kalmamalı, hukukun ve adaletin yanında durmalıdır. Bu barbarlık karşısında birlik olup, barışın hakim olacağı bir gelecek için ortak irade ortaya koyulmalıdır. Türkiye olarak Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin halkının haklı mücadelesinin ve ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan, dost ve kardeş ülke Katar'ın yanındayız."

