İletişim Başkanı, Suriye Enformasyon Bakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa ile TRT World Forum kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

Duran, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler çerçevesinde, medya ve iletişim alanlarında işbirliği fırsatlarını değerlendirdik. Dezenformasyonla mücadele, bölgesel istikrar ve Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması için ortak adımları ele aldık. Tarihsel bağlarımız ve ortak geçmişimiz, Suriye halkıyla dayanışmamızın en güçlü dayanağıdır. Bu anlayışla işbirliklerimizi derinleştirerek ortak geleceğimizi inşa etmeye kararlıyız."

GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'de görev yapan gazeteciler Sami Shehada, Sami Barhoom, Wael Dahdouh, Mahmoud Nizar Alsaadawi ve Mücahit Aydemir ile bir araya geldi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de görev yapan gazetecilerle TRT World Forum kapsamında İstanbul'da görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Filistin'de yaşanan gelişmeleri tüm zorluklara rağmen uluslararası kamuoyuna aktarmak için gösterdikleri gayret, hakikatin izini sürmenin ne kadar önemli ve onurlu bir sorumluluk olduğunu ortaya koymaktadır. Zor şartlar altında görevlerini ifa eden kıymetli gazetecilerimizin cesareti ve fedakarlığı, insanlığın ortak vicdanını temsil etmektedir. Onların tanıklıkları, tarihin hafızasında daima yerini koruyacaktır."