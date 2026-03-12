Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İletişimciler AK Parti programında buluştu | Son dakika haberleri

        İletişimciler AK Parti programında buluştu

        İstanbul'da İletişim Fakültesi öğrencileri, AK Parti'nin düzenlediği "Genç İletişimciler İftarı" programında bir araya geldi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 22:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İletişimciler AK Parti programında buluştu

        İstanbul’da İletişim Platformu tarafından düzenlenen "Genç İletişimciler İftarı" programı gerçekleşti. Bahçelievler Belediyesi Piramit Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, İletişim Platformu Başkanı Yusuf Ziya Çataklı ve davetli iletişim fakültesi öğrencileri katıldı. Kuran’ı Kerim Tilavetinin ardından iftar yapıldı.

        Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileterek konuşmasına başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "Biz bu akşam buraya gelirken bir sıfatla geliyoruz. Cumhurbaşkanımız AK Parti’nin Genel Başkanı. Ben AK Parti’de onun yardımcısıyım ve iletişimden sorumlu bir başkanlık alanına sahibim. Bizim partimizin yaklaşık 18 birim başkanlığı var. Bu birim başkanlıklarının en görünür olanı, burada Hakan Bahadır başkanımızın yaptıklarının sokağa duyurulmasını sağlayan yer, benim başında olduğum yer. Dünyanın içinden geçtiği şartları ve şu anda etrafımızın bir ateş çemberi içerisindeyken, dünyadaki Orta Doğu Bölgesinin etrafında her yerde bir savaş alanı söz konusuyken Türkiye’de Elhamdülillah bugünlerde herhangi bir problemimiz söz konusu değil. Bunu sağlayan, bunu tesis eden bir liderimiz var. Küresel bir lider. Çok büyük bir mücadele, çok büyük bir gayretle, büyük bir vizyonla bugüne gelmeyi kendisine Rabbim nasip etti. Bizlere de onunla birlikte rol arkadaşlığı yaptığı için bir şans olarak bunu nasip etti. Kendisi vesile oldu. Yarın öbür gün tarihe geçmiş olduğunu artık net olarak akredite etmiş olan bir durum söz konusu iken biz de o tarihte kenarından kıyısından onun derdini ve yolunu anlatmaya gayret gösteren, kendisinin siyasetini zemine kavuşturmaya ve dışarıya açılan yüzü olan pozisyonuyla yıllardır, bu sorumluluğu tutarak yanında kendisine eşlik etmeye gayret gösterdik" diye konuştu.

        Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise, "Şu anda ortalık ateş yangını. İran’ı görüyorsunuz. İran’a yapılanları görüyorsunuz. Ramazan Ayı’nda iftar saatinde Lübnan’ı bombalıyorlar. Seversiniz, sevmezsiniz. Sonuçta Müslüman bir ülkenin bombalanmasını kabul etmiyoruz. Müslüman bir ülkenin, başka Müslüman ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri’nin askeri var diye sivilleri öldürmesini de kabul etmiyoruz. Bizim dinimizde Allah’ın verdiği canı, Allah alabilir. Cezası vardır o ayrı. O yüzden iletişimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda savaşın durduğunu düşünün. Bu füzelerle sağlanmaz. İletişimle sağlanır. Siz o yüzden çok önemlisiniz. Sizlerin bu ortamlarda, fakültelerde, üstatlarınızdan öğrendikleriniz inanın ki dünyada savaşı bitirecek barışı getirecektir. Bence iletişim aslında barış demektir" dedi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kar üstündeki vaşaklar görüntülendi

        Erzincan'da nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ailesi birlikte görüntülendi.    

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran: Hürmüz kapalı kalmaya devam edecek
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney, ilk kez konuştu
        Samsunspor turu zora soktu!
        Samsunspor turu zora soktu!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        "Hakemliği isteyerek bırakmadım!"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        Sanayi 2025'te karı unuttu
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        NATO’nun balistik füze önleme sistemi
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        Beşiktaş'ta 2. yarıda formayı unuttular!
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?