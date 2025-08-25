Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Ilgaz Dağı nerede? Ilgaz Dağı hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Ilgaz Dağı nerede? Ilgaz Dağı hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Ilgaz Dağı, ülkemizin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Sahip olduğu doğal güzellikleri sayesinde göze çarpar özelliktedir. İçerisindeki milli parkı ve kayak tesisleri sayesinde yaz ve kış döneminde ziyaretçilerin ilgisini yoğun olarak çeker. Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarındandır. Ilgaz Dağı nerede ve hangi şehirde yer alıyor?

        Giriş: 25.08.2025 - 15:32 Güncelleme: 25.08.2025 - 15:32
        Ilgaz Dağı nerede?
        Ilgaz Dağı, Türkiye’nin doğa harikaları arasında yer alan ve özellikle kış aylarında yoğun ilgi gören bir dağdır. Kayak turizmi, milli parkı ve endemik bitki türleri ile doğa severleirn doğrudan ilgisini çeker. Yazın serin yaylaları ve kışın karla kaplı pistleri ile dört mevsim ziyaret edilme özelliğine sahiptir. Peki Ilgaz Dağı konumu nedir?

        ILGAZ DAĞI NEREDE?

        Ilgaz Dağı nerede? Ülkemizin en önemli dağ alanlarından biri olarak kabul edilen Ilgaz, Batı Karadeniz’de yer alır. Doğal güzellikleri ve kış turizmiyle öne çıkan bir tatil alanıdır. Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki özel konumuyla, dört mevsim boyunca ziyaretçilerin yoğun ilgisini görür.

        ILGAZ DAĞI HANGİ ŞEHİRDE?

        Ilgaz Dağı hangi şehirde? Söz konusu dağ, Kastamonu ve Çankırı illeri arasında uzanan bir yapıya sahiptir. Tam da bu nedenle iki şehre birden ait sayılması söz konusudur. Bilhassa kayak merkezleri Çankırı sınırlarında yer alır. Sahip olduğu milli park ise büyük oranda Kastamonu tarafında konumlanır.

        ILGAZ DAĞI HANGİ İLDE?

        Ilgaz Dağı hangi ilde? Söz konusu dağ, coğrafi anlamda Kastamonu ve Çankırı illerine yayılmış bir vaziyettedir. Dağın kuzey yamaçları ise Kastamonu’ya bakar. Güney yamaçları ise Çankırı’ya bağlıdır. Tam da bu noktada bu dağın hem Kastamonulular hem de Çankırılılar için önemli olduğunu söylemek doğru olacaktır.

        ILGAZ DAĞI HANGİ BÖLGEDE?

        Ilgaz Dağı hangi bölgede? Ilgaz Dağı, Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz bölümünde konumlanır. Karadeniz’in nemli ve serin iklimiyle kaplıdır. Ayrıca İç Anadolu’nun karasal iklimi de burada var olmuştur. Yani her iki iklimin de geçiş noktasında bir konumdadır. Bu durum, dağın zengin ekosistemini de şekillendirmiştir.

        ILGAZ DAĞI HAKKINDA BİLGİLER

        • 1976 yılında milli park ilan edilmiştir.
        • Türkiye’nin en bilinen milli parkları arasında baş sırada yer alır.
        • En yüksek noktası 2587 metredir.
        • Bu yükseklik sayesinde dağ, yılın büyük bölümünde karla kaplıdır.
        • Özellikle Çankırı tarafında modern kayak tesisleri yer alır ve bunlar kış aylarında yoğun ziyaretçi alır.
        • Kış turizmi açısından ülkemizin en gözde merkezlerinden biri olarak kabul edilir.
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
