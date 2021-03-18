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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, İBB İstanbul Vakfı tarafından yayına hazırlanan ve fikir öncülüğünü Dilek İmamoğlu’nun yaptığı “Büyüt Hayallerini” projesini; “İlham Veren Adımlar” kitabıyla başlattı.

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu çiftinin yanı sıra, kitabı okuyan 15 genç kız çocuğu, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, İBB İstanbul Kültür Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel, annesi Suna Kıraç’ın hikayesini yazan İpek Kıraç ile İlham Veren Adımlar kitabına yazılarıyla katkı sunan; sanatçı, gazeteci ve yazarlar katıldı.

SAHNEYİ ÇOCUKLARLA PAYLAŞTILAR

40 yazardan 40 ilham veren kadın hikayelerinin toplandığı “İlham Veren Adımlar” kitabını okuyan 15 kız çocuğuyla aynı sahneyi paylaşan İmamoğlu çiftinden ilk sözü; Dilek İmamoğlu aldı. Büyüt Hayallerini projesine; eğitimi demokratikleşmek, özgürleşmek, gelişmek için en değerli araçlardan olduğu için başladıklarını söyleyen İmamoğlu, “Dezavantajlı grup olarak gördüğüm kız çocuklarının eğitim konusu benim için her zaman öncelik olmuştur. En büyük arzumuz, çocuklarımızın özgüvenlerini güçlendirmek, emek verip, cesaretle ‘ben de yapabilirim’ demelerini sağlamak. Duygularını harekete geçirmek ve doğru yoldan gidenlerin başarılarına ortak etmek” dedi.

En büyük arzularının çocukların özgüvenlerini güçlendirmek, emek verip, cesaret aşılamak olduğunun altını çizen İmamoğlu, projenin hedefini şöyle açıkladı:

“En uzaktaki çocuğumuza kadar ulaşmak istiyoruz. Temel hedefimiz; bu projenin geliriyle pek çok kızımızın eğitimini desteklemek, onlar için yurtlar yapmak ve tüm çocuklar için kütüphaneler kurmak.

"ENGELLER SİZİ YOLUNUZDAN ALIKOYMASIN"

Kitapta yer alan Türk kadınların hikayelerinin birçok çocuğa rehberlik etmesini istediğini de belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hikâyenizi güzelleştirmek ve başarılı kılmak, hayata güzel izler bırakmak sizin elinizde. Attığınız her adımda karşınıza çıkabilecek engeller sizi yolunuzdan alıkoymasın. Bu engelleri; sizleri geliştiren, dönüştüren bir araç olarak görmenizi temenni ediyorum. Cesaretiniz ve tutkunuzla bu engelleri tek tek aşabileceğinize yürekten inanıyorum.”

“ÇOCUKLARIN SEVGİSİNİN VERDİĞİ UMUDU TARİFLEYEMEM”

Proje hakkında açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise , “Çocukların sevgisinin insana verdiği umudu, cesareti tarifleyemem. Yani, bunu o kadar derin yaşıyorum ki” dedi.

Eşi Dilek İmamoğlu’nun, çocuk ve kadınların toplumdaki hak ettiği yere ulaşması için verilen mücadeleye çok önemsediğinin altını çizen İmamoğlu, “Elbette bizim, bunu gündeme taşımamızın bir nedeni var. Bence birinci sebebi ihtiyaç. Demek ki toplumda bu konuda sıkıntılıyız. Bunu gidermek zorundayız. Yıl 2021, yani 21. yüzyılın ortasına gidiyoruz; ama böyle bir sıkıntı var” dedi.

KİTABA KONU OLAN ALTIN MİMİR

Kitapta, hikayesini Nazlu Akçura’nın yazdığı Avukat Altın Mimir de söz alarak hayat hikayesini çocuklarla paylaştı. Sahnedeki çocukların hayat hikayesinden en çok etkilendiği Mimir, “Hayat, başlangıcından bitimine kadar olan bir oyun. Oyundan ve hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Hayallerinizin peşinden koşun” tavsiyesinde bulundu. Suna Kıraç’ın hikayesini yazan İpek Kıraç ise annesinin ömrü boyunca kız çocuklarının eğitimine yönelik verdiği mücadeleden bahsetti.

YAZARLAR SAHNEYE ÇIKTI

Pandemi koşulları sebebiyle programa katılamayan yazarların video mesajları ekrana yansıtıldı. Daha sonra da programa katılabilen yazarlar sahneye çıkarak kitap hakkındaki görüşlerini dile getirdi.