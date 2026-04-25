İlhan Şen ve Aybüke Pusat'tan Şanlıurfaspor'a destek
Şanlıurfaspor'un Ankaraspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı İlhan Şen ve Aybüke Pusat tribünden takip etti
Giriş: 25 Nisan 2026 - 22:28 Güncelleme:
TFF 1. Lig'de Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Ankaraspor'u 2-1 yendi. Mücadeleyi tribünden takip edenler arasında oyuncular İlhan Şen, Aybüke Pusat, İsmail Eren Demircan, Mert Doğan ve Emre Bulut da yer aldı.
Karşılaşma boyunca taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan İlhan Şen, kendisine gösterilen sevgiye karşılık verdi.
Tribünlerin ilgisini karşılıksız bırakmayan Şen, taraftarlarla birlikte tezahüratlara katılarak adeta amigoluk yaptı.
Aybüke Pusat da müsabakayı tribünden takip ederek takıma destek verdi.
Fotoğraflar: Instagram
