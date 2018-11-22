İzmir'de yaşayan Çağdaş ve Eylem Yazıcı çiftinin kızları Öykü Arin'e, nadir görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konuldu. Minik Öykü, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ailesi, Öykü'nün hayata tutunması için, ilik nakli bekliyor. Öykü için sosyal medya üzerinden de bir kampanya başlatıldı. Donör bulunması için çabalayan Yazıcı Ailesi'nin yakınları ve vatandaşlar, bir yandan kan bağışında bulunurken, bir yandan da uygun ilik için seferber oldu.

TEK ÇARE İLİK NAKLİ

DHA'da yer alan habere göre Juvenil miyelomonositik lösemi (JMML) erken çocukluk çağında görülen, çocukluk çağı lösemilerinin bir türü. Görülme oranı yüzde 2 olan hastalığın tedavisi ise kemik iliği nakli. Bu arada şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP'ın, Öykü Arin için 1 Aralık'ta 57 şehirde kan ve kök hücre bağışı kampanyası başlatacağı öğrenildi.

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