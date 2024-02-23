İlim Yayma Cemiyeti’nden Ali Koç’a ziyaret

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün, Genel Başkan Yardımcısı Dr. İsrafil Kışla ve Genel Müdür Mesud Tan ziyarette Ali Koç'a Cemiyet'in faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Ziyarette ayrıca 60’lı yıllarda her Ramazan ayında İstanbul İmam Hatip Yurdunda bir akşam iftar veren, Ali Koç'un dedesi merhum iş insanı Vehbi Koç'un 1967 yılında İlim Yayma Cemiyeti'nde verdiği iftara dair bir belge ve yine merhum Vehbi Koç'un, o dönem İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı olan, merhum Vehbi Bilimer'e gönderdiği mektubun yer aldığı bir tablo da Ali Koç'a hediye edildi.

Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı da çekildi.